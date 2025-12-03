69 0 Kommentare Cyber Monday: Lasergravurmaschinen in Deutschland stark gefragt!

Lasergravur boomt: Zum Cyber Monday rüsten Maker, Studios und Unternehmen in Deutschland auf – Monport Laser lockt mit starken Rabatten und kompakten Hightech-Maschinen.

Hohe Nachfrage nach Lasergravurmaschinen in Deutschland, insbesondere am Cyber Monday, durch Maker-Community und kleine Studios.

Monport Laser übertraf im November die internen Prognosen, getrieben durch Interesse an kompakten Maschinen für Holz, Acryl und Leder sowie Faserlasersystemen für Metall.

Faserlasergravurmaschinen werden für Metallteile und industrielle Kennzeichnungen genutzt, während CO2 Lasermaschinen für Holz, Acryl und Leder beliebt sind.

Cyber Monday wird zunehmend von Unternehmen genutzt, um Geräte-Upgrades abzuschließen und Produktionskapazitäten für 2026 zu sichern.

Monport bietet bis zu 70 % Rabatt auf ausgewählte Maschinen, kostenlose Zubehörartikel und limitierte Gutscheine bis zu 500 €.

Monport Laser fokussiert sich auf Präzision, Zuverlässigkeit und benutzerfreundliches Design in der Lasergravurtechnologie für verschiedene Anwender.





