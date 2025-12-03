AKTIE IM FOKUS
Merck KGaA stark erholt - Exane gibt Skepsis auf und empfiehlt
- Merck KGaA-Aktien steigen um 3,9% auf 121,30 Euro.
- Exane hebt Kursziel auf 145 Euro, positive Einstufung.
- Finanzkraft über 10 Mrd. Euro, neuer CEO bringt Schwung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Kehrtwende des Analysten von Exane BNP Paribas haben die Aktien der Merck KGaA am Mittwoch 3,9 Prozent zugelegt auf 121,30 Euro. Damit erholten sie sich wieder über die exponentielle 200-Tage-Linie. Ein erster Ausbruchsversuch war Mitte November noch gescheitert, nachdem sich die Aktien im Bereich des Zwischenhochs vom Mai bei rund 125 Euro festgelaufen hatten.
Nun sorgte Exane-Experte Peter Verdult für frischen Wind. Er hob sein Kursziel deutlich auf 145 Euro und drehte seine negative Einstufung in ein "Outperform"-Votum. Die Anlagestory der Darmstädter habe sich in allen drei Geschäftsbereichen - Life Science, Healthcare und Electronics - verbessert, so Verdult. Im Halbleitergeschäft winke eine Bodenbildung. Er hob den großen Anteil von KI-Chips und anderen modernen Halbleitern hervor.
Obendrein verfüge Merck KGaA über eine enorme Finanzkraft von mehr als 10 Milliarden Euro. Der neue Konzernchef dürfte Schwung in den Portfolioumbau bringen.
Mit 145 Euro würden die Aktien auf das höchste Niveau seit Anfang Februar zurückkehren. Der Rekord lag Ende 2021 bei 231,50 Euro./ag/bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 121,1 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um +2,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 15,57 Mrd..
Merck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 150,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Merck Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 135,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 155,00EUR was eine Bandbreite von +12,03 %/+28,63 % bedeutet.
Wenn es runter geht wird nur gemeckert. Wenn es rauf geht ist totenstille. Gut. Ich genieße! 😀
Seit dem gestrigen Intradaytief nach den Zahlen bis jetzt eine Erholung von fast 8%.