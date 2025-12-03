Heute am 03.12.2025: Fiserv Aktie im Spotlight

Die Fiserv Aktie konnte bisher um +2,74 % auf 55,89€ zulegen. Das sind +1,49 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,80 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Fiserv Aktie. Nach einem Plus von +0,80 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 55,89€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Fiserv ist ein führender Anbieter von Finanztechnologien, spezialisiert auf Zahlungsabwicklung und Online-Banking. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Lösungen konkurriert es mit FIS und Global Payments. Einzigartig sind seine maßgeschneiderten Finanzlösungen und strategischen Partnerschaften.

Der heutige Anstieg bei Fiserv konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -53,27 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,07 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Fiserv um -72,33 % verloren.

Fiserv Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,27 % 1 Monat -5,07 % 3 Monate -53,27 % 1 Jahr -73,57 %

Informationen zur Fiserv Aktie

Es gibt 538 Mio. Fiserv Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,06 Mrd. € wert.

Fiserv Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fiserv Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fiserv Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.