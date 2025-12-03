Tomra Systems - Aktie steigt kräftig - 03.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Tomra Systems Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,49 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Tomra Systems Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,490€, mit einem Plus von +6,49 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Tomra Systems ist ein führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft, spezialisiert auf Rücknahmesysteme und Sortiertechnologien. Mit innovativen Sensorlösungen und globaler Präsenz hebt es sich von Konkurrenten wie Envipco ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Tomra Systems in den letzten drei Monaten Verluste von -14,29 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tomra Systems Aktie damit um +0,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,90 %. Im Jahr 2025 gab es für Tomra Systems bisher ein Minus von -14,22 %.

Tomra Systems Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,85 % 1 Monat +1,90 % 3 Monate -14,29 % 1 Jahr -20,15 %

Informationen zur Tomra Systems Aktie

Es gibt 296 Mio. Tomra Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,40 Mrd. € wert.

Tomra Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tomra Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tomra Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.