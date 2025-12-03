    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Großbritannien

    Stimmung im Dienstleistungssektor sinkt moderater als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Stimmung der britischen Dienstleister bleibt stabil.
    • PMI fiel auf 51,3 Punkte, über Expansionsschwelle.
    • Nachfragebedingungen auf Inlands- und Exportmärkten schwach.

    LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der britischen Dienstleister hat sich im November weniger als erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt auf 51,3 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war ein Rückgang auf 50,5 Punkte ermittelt worden.

    Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Der Indikator liegt weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

    "Die Daten für November zeigten ein abruptes Ende der seit dem Sommer zu beobachtenden stetigen Verbesserung der Auftragslage", kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. "Sowohl auf dem Inlandsmarkt als auch auf den Exportmärkten wurden ungünstige Nachfragebedingungen signalisiert."

    In der Industrie hatte sich der Indikator laut Daten vom Montag aufgehellt und liegt jetzt knapp über der Wachstumsschwelle. Der Indikator für die Gesamtwirtschaft fiel um einen Punkt auf 51,2 Punkte. Es war eine Bestätigung der Erstschätzung von 50,5 Punkten erwartet worden./jsl/jha/






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
