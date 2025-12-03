Bitcoin steigt über 93k – Altcoins brechen nach oben aus

Unter den Altcoins stechen Solana (+11,5 Prozent), Cardano (+14 Prozent) und Chainlink (+19 Prozent) besonders hervor – sie führen die Liste der Tagesgewinner an. Der größte Überflieger ist allerdings der Meme-Coin SUI , der in den vergangenen 24 Stunden um über 30 Prozent zulegen konnte. Insgesamt steigt die Marktkapitalisierung des globalen Kryptomarkts laut CoinMarketCap-Daten um 6,9 Prozent auf 3,14 Billionen US-Dollar.

Der Kryptomarkt erlebt am Mittwochvormittag eine kräftige Erholung. Bitcoin klettert dabei um rund 7 Prozent über 93.000 US-Dollar, während Ethereum mit einem Anstieg von 8,7 Prozent auf 3.050 US-Dollar ebenfalls deutlich zulegt. Auch XRP zieht kräftig an und notiert mit 8,4 Prozent im Plus bei 2,18 US-Dollar.

Der Auslöser: Short-Liquidationen in Milliardenhöhe

Der Kurssprung folgt auf eine massive Bereinigung im Derivatemarkt. Laut Daten von Coinglass wurden in den letzten 24 Stunden rund 457 Millionen US-Dollar an Short-Positionen liquidiert – davon entfielen 224 Millionen auf Bitcoin und 94 Millionen auf Ethereum.

Der sogenannte "Short Squeeze" zwang viele Trader, ihre Positionen zu schließen, was zusätzliche Kaufdynamik erzeugte. Der Markt hatte sich zuvor stark überhebelt, nachdem Bitcoin zu Wochenbeginn unter 84.000 US-Dollar gefallen war.

Regulatorische Hoffnung und institutionelle Zuflüsse

Für frischen Optimismus sorgten außerdem positive regulatorische Signale aus den USA. SEC-Vorsitzender Paul Atkins kündigte am Dienstag an, dass die Behörde bald Details zu einer geplanten "Innovation Exemption" für Digital-Asset-Unternehmen veröffentlichen werde. Marktteilnehmer werteten dies als möglichen Schritt hin zu mehr regulatorischer Klarheit.

Zudem meldete der Vermögensverwalter Vanguard, dass ab dieser Woche Krypto-ETFs und Fonds auf seiner Handelsplattform verfügbar sein werden – ein Novum für die 50 Millionen Privatkunden des Konzerns.

Außerdem nutzten Institutionelle Investoren offenbar die Kursschwäche für Nachkäufe: Bitcoin-ETFs verzeichneten am Dienstag Nettozuflüsse von 58 Millionen US-Dollar, während Ethereum-Produkte weitere 10 Millionen US-Dollar anzogen. Auch Daten von Arkham Intelligence zeigen, dass mehrere Großinvestoren in den vergangenen 48 Stunden ETH im Wert von über 150 Millionen US-Dollar akkumulierten.

Makro-Faktoren: Zinsfantasie beflügelt Risikoassets

Neben technischen Faktoren spielt auch die Zinserwartung eine Rolle bei der aktuellen Erholung. Der Markt preist zunehmend eine Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember ein – die Wahrscheinlichkeit liegt laut Polymarket-Daten inzwischen bei über 90 Prozent, nachdem sie Ende November noch unter 50 Prozent lag.

Analysten warnen jedoch, dass der aktuelle Anstieg zunächst als Erholungsrallye nach dem jüngsten Ausverkauf zu sehen ist – und noch keine Trendwende signalisiert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



