Vulcan Energy: Aktie crasht zweistellig – Frankfurt reagiert vor Australien

Das Projekt kombiniert geothermische Energie mit der Lithiumgewinnung aus salzhaltiger Sole – ein Verfahren, das laut Vulcan CO₂-neutral ist. Phase 1 sieht eine Jahresproduktion von 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid vor, genug für rund 500.000 Elektrofahrzeuge. Die Abnahme für die ersten zehn Jahre ist vollständig vertraglich gesichert. Zusätzlich soll die Geothermieanlage jährlich 275 GWh Strom und 560 GWh Wärme erzeugen.

Vulcan Energy setzt sein ambitioniertes Lithium- und Geothermieprojekt im Oberrheintal um einen entscheidenden Schritt fort. Das Unternehmen hat ein Finanzierungspaket über 3,9 Milliarden AUD (rund 2,5 Milliarden US-Dollar bzw. 2,2 Milliarden Euro) gesichert und damit die endgültige Investitionsentscheidung für Phase 1 des Lionheart-Projekts getroffen. Der Bau soll in den kommenden Tagen beginnen. CEO Cris Moreno erklärte, Ziel sei es, "günstiges Lithium und erneuerbare Energie bereitzustellen", und Lionheart werde "Europas größte Ressource für das Batteriemetall" werden.

Die Finanzierung setzt sich aus 1,185 Milliarden Euro an vorrangigen Bankdarlehen – darunter ein signifikanter Anteil der Europäischen Investitionsbank –, 204 Millionen Euro staatlichen Zuschüssen sowie 528 Millionen Euro aus einer Kapitalerhöhung zusammen. Die neuen Aktien werden zu 4,00 AUD ausgegeben, was einem deutlichen Abschlag gegenüber dem letzten ASX-Kurs entspricht und zu einer spürbaren Verwässerung führt.

Der Handel der Vulcan-Aktie wurde an der australischen Börse (ASX) am Mittwoch ausgesetzt; auf Xetra wurde jedoch weiter gehandelt, wo die Aktie fast 17 Prozent verlor. Europäische Anleger preisten damit bereits den starken Abschlag der Kapitalerhöhung und die erwartete Verwässerung ein, bevor die ASX wieder öffnet.

Die Kapitalerhöhung, deren Konditionen bereits im Vorfeld durchgesickert waren, hatte den Kurs schon in der vergangenen Woche unter Druck gesetzt: Vulcan verlor innerhalb von sieben Tagen über 22 Prozent, notierte zuletzt in Frankfurt jedoch mit 2,68 Euro weiterhin oberhalb des rechnerischen Ausgabeäquivalents von rund 2,24 Euro. Trotz der Belastung für bestehende Aktionäre werten Marktbeobachter die starke Beteiligung großer Industriepartner als strategisch wichtiges Signal. Ein Konsortium aus Hochtief, Siemens und Demeter steigt direkt in die Projektgesellschaft ein; Hochtief könnte seinen Anteil an Vulcan auf bis zu 15,7 Prozent erhöhen.

Mit dem Abschluss der Finanzierung rückt die Umsetzung des bislang größten CO₂-freien Lithiumprojekts Europas näher. Die Produktion soll 2028 starten. Die Märkte warten nun auf die Wiederaufnahme des australischen Handels – und darauf, ob die langfristige Perspektive des Projekts die kurzfristige Verwässerung überwiegt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



