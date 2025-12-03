    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVulcan Energy Resources AktievorwärtsNachrichten zu Vulcan Energy Resources

    Europas Lithiumwette

    381 Aufrufe 381 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vulcan Energy: Aktie crasht zweistellig – Frankfurt reagiert vor Australien

    Da Australien den Handel für die Kapitalerhöhung aussetzte, kam die erste Marktreaktion aus Frankfurt. Der starke Abschlag der neuen Aktien drückt Vulcan Energy zweistellig ins Minus.

    Für Sie zusammengefasst
    • Vulcan Energy startet Finanzierung für Lionheart-Projekt.
    • Aktienkurs fiel nach Kapitalerhöhung stark ins Minus.
    • Projekt soll 2028 CO₂-freies Lithium produzieren.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Europas Lithiumwette - Vulcan Energy: Aktie crasht zweistellig – Frankfurt reagiert vor Australien
    Foto: Pavlo Gonchar - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Vulcan Energy setzt sein ambitioniertes Lithium- und Geothermieprojekt im Oberrheintal um einen entscheidenden Schritt fort. Das Unternehmen hat ein Finanzierungspaket über 3,9 Milliarden AUD (rund 2,5 Milliarden US-Dollar bzw. 2,2 Milliarden Euro) gesichert und damit die endgültige Investitionsentscheidung für Phase 1 des Lionheart-Projekts getroffen. Der Bau soll in den kommenden Tagen beginnen. CEO Cris Moreno erklärte, Ziel sei es, "günstiges Lithium und erneuerbare Energie bereitzustellen", und Lionheart werde "Europas größte Ressource für das Batteriemetall" werden.

    Das Projekt kombiniert geothermische Energie mit der Lithiumgewinnung aus salzhaltiger Sole – ein Verfahren, das laut Vulcan CO₂-neutral ist. Phase 1 sieht eine Jahresproduktion von 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid vor, genug für rund 500.000 Elektrofahrzeuge. Die Abnahme für die ersten zehn Jahre ist vollständig vertraglich gesichert. Zusätzlich soll die Geothermieanlage jährlich 275 GWh Strom und 560 GWh Wärme erzeugen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!
    Long
    212,74€
    Basispreis
    1,64
    Ask
    × 14,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    243,03€
    Basispreis
    1,55
    Ask
    × 14,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Finanzierung setzt sich aus 1,185 Milliarden Euro an vorrangigen Bankdarlehen – darunter ein signifikanter Anteil der Europäischen Investitionsbank –, 204 Millionen Euro staatlichen Zuschüssen sowie 528 Millionen Euro aus einer Kapitalerhöhung zusammen. Die neuen Aktien werden zu 4,00 AUD ausgegeben, was einem deutlichen Abschlag gegenüber dem letzten ASX-Kurs entspricht und zu einer spürbaren Verwässerung führt.

    Der Handel der Vulcan-Aktie wurde an der australischen Börse (ASX) am Mittwoch ausgesetzt; auf Xetra wurde jedoch weiter gehandelt, wo die Aktie fast 17 Prozent verlor. Europäische Anleger preisten damit bereits den starken Abschlag der Kapitalerhöhung und die erwartete Verwässerung ein, bevor die ASX wieder öffnet.

    Tipp aus der RedaktionRasieren Sie alle Erwartungen! Mit SMARTBROKER+ fette Gewinne einfahren? Jetzt informieren!

     

    Die Kapitalerhöhung, deren Konditionen bereits im Vorfeld durchgesickert waren, hatte den Kurs schon in der vergangenen Woche unter Druck gesetzt: Vulcan verlor innerhalb von sieben Tagen über 22 Prozent, notierte zuletzt in Frankfurt jedoch mit 2,68 Euro weiterhin oberhalb des rechnerischen Ausgabeäquivalents von rund 2,24 Euro. Trotz der Belastung für bestehende Aktionäre werten Marktbeobachter die starke Beteiligung großer Industriepartner als strategisch wichtiges Signal. Ein Konsortium aus Hochtief, Siemens und Demeter steigt direkt in die Projektgesellschaft ein; Hochtief könnte seinen Anteil an Vulcan auf bis zu 15,7 Prozent erhöhen.

    Mit dem Abschluss der Finanzierung rückt die Umsetzung des bislang größten CO₂-freien Lithiumprojekts Europas näher. Die Produktion soll 2028 starten. Die Märkte warten nun auf die Wiederaufnahme des australischen Handels – und darauf, ob die langfristige Perspektive des Projekts die kurzfristige Verwässerung überwiegt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Europas Lithiumwette Vulcan Energy: Aktie crasht zweistellig – Frankfurt reagiert vor Australien Da Australien den Handel für die Kapitalerhöhung aussetzte, kam die erste Marktreaktion aus Frankfurt. Der starke Abschlag der neuen Aktien drückt Vulcan Energy zweistellig ins Minus.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     