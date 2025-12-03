Die Zukunft der Intralogistik ist nachhaltig (VIDEO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 64,75 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 11:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +2,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,54 %. Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 8,48 Mrd.. Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Kion Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -26,15 %/+13,85 % bedeutet.

Frankfurt am Main (ots) - Im Zentrum des modernen Welthandels befindet sich dieIntralogistik zurzeit in einem tiefgreifenden Wandel: Künstliche Intelligenz,Digitalisierung und Nachhaltigkeit verändern den Material- und Warenflussgrundlegend. Die KION Group (https://www.kiongroup.com/de/) , einer der weltweitführenden Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten undSupply-Chain-Lösungen, gestaltet diese Transformation aktiv mit.Die Intralogistik, also die Organisation, Steuerung und Optimierung desinnerbetrieblichen Material- und Warenflusses von Unternehmen, ist das Herzstückdes modernen Welthandels. Zurzeit durchläuft sie einen tiefgreifenden Wandel:Getrieben durch Megatrends wie den rasanten Aufstieg des E-Commerce sowie stetigsteigende Kundenerwartungen hinsichtlich Lieferzeiten und Flexibilität habensich Lagerhäuser zu hochtechnologischen, intelligenten und dynamischenDrehkreuzen entwickelt. Dabei gehen betriebliche Effizienz und NachhaltigkeitHand in Hand. Denn durch optimierte Prozesse, reduzierte Transportwege und denEinsatz energieeffizienter Technologien können Emissionen maßgeblich gesenktwerden.Die KION Group (https://www.kiongroup.com/de/%C3%9Cber-uns/Nachhaltigkeit/) ,einer der weltweit führenden Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten undSupply-Chain-Lösungen, hat dieses Potenzial erkannt. Mit ihren Marken, darunterLinde Material Handling (https://www.linde-mh.de/de/) , STILL(https://www.still.de/) und Dematic (https://www.dematic.com/de-de/) , gestaltetsie Lieferketten weltweit effizienter, zuverlässiger und nachhaltiger.Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil der Unternehmens-DNA.Nachhaltigkeit ist tief in der Strategie der KION Group verankert und einintegraler Bestandteil ihrer DNA. Im Jahr 2023 hat sich das Unternehmen dazuverpflichtet, bis spätestens 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichenund die Scope-1- und Scope-2-Emissionen in den eigenen Betrieben bis 2030 um 42% zu reduzieren. Über die eigenen Ziele hinaus unterstützt die KION Group ihreKunden aktiv dabei, den Energieverbrauch und die Emissionen zu senken und ihreeigenen Umweltziele zu erreichen - mit energieeffizienten, intelligentenLösungen.Ein Kernaspekt ist die konsequente Elektrifizierung sowie die Entwicklunginnovativer Antriebe für Flurförderzeuge. Bereits heute sind über 90% derverkauften Stapler und Flurförderzeuge und 100% der Supply-Chain-Lösungen desUnternehmens elektrisch. Durch den verstärkten Einsatz elektrisch betriebenerLösungen werden lokale Emissionen und der CO2-Fußabdruck im operativen Betriebdeutlich reduziert. Ergänzend dazu forscht KION kontinuierlich an alternativenAntriebslösungen, beispielsweise an Wasserstoff- undBrennstoffzellentechnologien.Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Steigerung der Effizienz durchAutomatisierung und Digitalisierung . Der Einsatz von Automatisierungslösungenund KI in Lagersystemen ermöglicht eine präzise Optimierung der Materialflüsse,reduziert unnötige Fahrwege und senkt den Energieverbrauch erheblich.KI-gesteuerte Systeme können Routen und Staplerbewegungen optimieren, denLagerplatz effizienter nutzen und den Wartungsbedarf vorhersagen. Dadurch werdenEffizienz und Sicherheit erhöht.Darüber hinaus integriert KION die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft vomProduktdesign hin bis zur Entsorgung: Langlebigkeit, Reparierbarkeit undRecyclingfähigkeit stehen dabei im Vordergrund. Dies beginnt bei der Auswahlnachhaltiger Materialien und erstreckt sich über ein umfassendes Serviceangebot,das die Lebenszeit der verkauften Lösungen maximiert, bis hin zurImplementierung von Prozessen, die eine Rückführung von Komponenten undMaterialien in den Wertstoffkreislauf ermöglichen.Den Menschen im MittelpunktDie Zukunft der Intralogistik wie KION sie definiert ist skalierbar, vernetztund widerstandsfähig. Sie wird von Grund auf nachhaltig gestaltet sein,Emissionen reduzieren, Kreislaufwirtschaft ermöglichen und verantwortungsvollermit Energie und Ressourcen umgehen. Vernetzte, KI-gestützte Systeme, dieEchtzeitdaten austauschen, werden die Entscheidungsfindung optimieren und dieEffizienz weiter steigern - stets mit dem Fokus darauf, menschliche Fähigkeitenzu erweitern und Arbeitsbedingungen zu verbessern.