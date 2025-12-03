    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group
    Die Zukunft der Intralogistik ist nachhaltig (VIDEO)

    Frankfurt am Main (ots) - Im Zentrum des modernen Welthandels befindet sich die
    Intralogistik zurzeit in einem tiefgreifenden Wandel: Künstliche Intelligenz,
    Digitalisierung und Nachhaltigkeit verändern den Material- und Warenfluss
    grundlegend. Die KION Group (https://www.kiongroup.com/de/) , einer der weltweit
    führenden Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und
    Supply-Chain-Lösungen, gestaltet diese Transformation aktiv mit.

    Die Intralogistik, also die Organisation, Steuerung und Optimierung des
    innerbetrieblichen Material- und Warenflusses von Unternehmen, ist das Herzstück
    des modernen Welthandels. Zurzeit durchläuft sie einen tiefgreifenden Wandel:
    Getrieben durch Megatrends wie den rasanten Aufstieg des E-Commerce sowie stetig
    steigende Kundenerwartungen hinsichtlich Lieferzeiten und Flexibilität haben
    sich Lagerhäuser zu hochtechnologischen, intelligenten und dynamischen
    Drehkreuzen entwickelt. Dabei gehen betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit
    Hand in Hand. Denn durch optimierte Prozesse, reduzierte Transportwege und den
    Einsatz energieeffizienter Technologien können Emissionen maßgeblich gesenkt
    werden.

    Die KION Group (https://www.kiongroup.com/de/%C3%9Cber-uns/Nachhaltigkeit/) ,
    einer der weltweit führenden Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und
    Supply-Chain-Lösungen, hat dieses Potenzial erkannt. Mit ihren Marken, darunter
    Linde Material Handling (https://www.linde-mh.de/de/) , STILL
    (https://www.still.de/) und Dematic (https://www.dematic.com/de-de/) , gestaltet
    sie Lieferketten weltweit effizienter, zuverlässiger und nachhaltiger.

    Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil der Unternehmens-DNA.

    Nachhaltigkeit ist tief in der Strategie der KION Group verankert und ein
    integraler Bestandteil ihrer DNA. Im Jahr 2023 hat sich das Unternehmen dazu
    verpflichtet, bis spätestens 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen
    und die Scope-1- und Scope-2-Emissionen in den eigenen Betrieben bis 2030 um 42
    % zu reduzieren. Über die eigenen Ziele hinaus unterstützt die KION Group ihre
    Kunden aktiv dabei, den Energieverbrauch und die Emissionen zu senken und ihre
    eigenen Umweltziele zu erreichen - mit energieeffizienten, intelligenten
    Lösungen.

    Ein Kernaspekt ist die konsequente Elektrifizierung sowie die Entwicklung
    innovativer Antriebe für Flurförderzeuge. Bereits heute sind über 90% der
    verkauften Stapler und Flurförderzeuge und 100% der Supply-Chain-Lösungen des
    Unternehmens elektrisch. Durch den verstärkten Einsatz elektrisch betriebener
    Lösungen werden lokale Emissionen und der CO2-Fußabdruck im operativen Betrieb
    deutlich reduziert. Ergänzend dazu forscht KION kontinuierlich an alternativen
    Antriebslösungen, beispielsweise an Wasserstoff- und
    Brennstoffzellentechnologien.

    Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Steigerung der Effizienz durch
    Automatisierung und Digitalisierung . Der Einsatz von Automatisierungslösungen
    und KI in Lagersystemen ermöglicht eine präzise Optimierung der Materialflüsse,
    reduziert unnötige Fahrwege und senkt den Energieverbrauch erheblich.
    KI-gesteuerte Systeme können Routen und Staplerbewegungen optimieren, den
    Lagerplatz effizienter nutzen und den Wartungsbedarf vorhersagen. Dadurch werden
    Effizienz und Sicherheit erhöht.

    Darüber hinaus integriert KION die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft vom
    Produktdesign hin bis zur Entsorgung: Langlebigkeit, Reparierbarkeit und
    Recyclingfähigkeit stehen dabei im Vordergrund. Dies beginnt bei der Auswahl
    nachhaltiger Materialien und erstreckt sich über ein umfassendes Serviceangebot,
    das die Lebenszeit der verkauften Lösungen maximiert, bis hin zur
    Implementierung von Prozessen, die eine Rückführung von Komponenten und
    Materialien in den Wertstoffkreislauf ermöglichen.

    Den Menschen im Mittelpunkt

    Die Zukunft der Intralogistik wie KION sie definiert ist skalierbar, vernetzt
    und widerstandsfähig. Sie wird von Grund auf nachhaltig gestaltet sein,
    Emissionen reduzieren, Kreislaufwirtschaft ermöglichen und verantwortungsvoller
    mit Energie und Ressourcen umgehen. Vernetzte, KI-gestützte Systeme, die
    Echtzeitdaten austauschen, werden die Entscheidungsfindung optimieren und die
    Effizienz weiter steigern - stets mit dem Fokus darauf, menschliche Fähigkeiten
    zu erweitern und Arbeitsbedingungen zu verbessern.

