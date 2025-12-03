Die Zukunft der Intralogistik ist nachhaltig (VIDEO)
Intralogistik zurzeit in einem tiefgreifenden Wandel: Künstliche Intelligenz,
Digitalisierung und Nachhaltigkeit verändern den Material- und Warenfluss
grundlegend. Die KION Group (https://www.kiongroup.com/de/) , einer der weltweit
führenden Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und
Supply-Chain-Lösungen, gestaltet diese Transformation aktiv mit.
Die Intralogistik, also die Organisation, Steuerung und Optimierung des
innerbetrieblichen Material- und Warenflusses von Unternehmen, ist das Herzstück
des modernen Welthandels. Zurzeit durchläuft sie einen tiefgreifenden Wandel:
Getrieben durch Megatrends wie den rasanten Aufstieg des E-Commerce sowie stetig
steigende Kundenerwartungen hinsichtlich Lieferzeiten und Flexibilität haben
sich Lagerhäuser zu hochtechnologischen, intelligenten und dynamischen
Drehkreuzen entwickelt. Dabei gehen betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit
Hand in Hand. Denn durch optimierte Prozesse, reduzierte Transportwege und den
Einsatz energieeffizienter Technologien können Emissionen maßgeblich gesenkt
werden.
Die KION Group (https://www.kiongroup.com/de/%C3%9Cber-uns/Nachhaltigkeit/) ,
einer der weltweit führenden Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und
Supply-Chain-Lösungen, hat dieses Potenzial erkannt. Mit ihren Marken, darunter
Linde Material Handling (https://www.linde-mh.de/de/) , STILL
(https://www.still.de/) und Dematic (https://www.dematic.com/de-de/) , gestaltet
sie Lieferketten weltweit effizienter, zuverlässiger und nachhaltiger.
Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil der Unternehmens-DNA.
Nachhaltigkeit ist tief in der Strategie der KION Group verankert und ein
integraler Bestandteil ihrer DNA. Im Jahr 2023 hat sich das Unternehmen dazu
verpflichtet, bis spätestens 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen
und die Scope-1- und Scope-2-Emissionen in den eigenen Betrieben bis 2030 um 42
% zu reduzieren. Über die eigenen Ziele hinaus unterstützt die KION Group ihre
Kunden aktiv dabei, den Energieverbrauch und die Emissionen zu senken und ihre
eigenen Umweltziele zu erreichen - mit energieeffizienten, intelligenten
Lösungen.
Ein Kernaspekt ist die konsequente Elektrifizierung sowie die Entwicklung
innovativer Antriebe für Flurförderzeuge. Bereits heute sind über 90% der
verkauften Stapler und Flurförderzeuge und 100% der Supply-Chain-Lösungen des
Unternehmens elektrisch. Durch den verstärkten Einsatz elektrisch betriebener
Lösungen werden lokale Emissionen und der CO2-Fußabdruck im operativen Betrieb
deutlich reduziert. Ergänzend dazu forscht KION kontinuierlich an alternativen
Antriebslösungen, beispielsweise an Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologien.
Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Steigerung der Effizienz durch
Automatisierung und Digitalisierung . Der Einsatz von Automatisierungslösungen
und KI in Lagersystemen ermöglicht eine präzise Optimierung der Materialflüsse,
reduziert unnötige Fahrwege und senkt den Energieverbrauch erheblich.
KI-gesteuerte Systeme können Routen und Staplerbewegungen optimieren, den
Lagerplatz effizienter nutzen und den Wartungsbedarf vorhersagen. Dadurch werden
Effizienz und Sicherheit erhöht.
Darüber hinaus integriert KION die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft vom
Produktdesign hin bis zur Entsorgung: Langlebigkeit, Reparierbarkeit und
Recyclingfähigkeit stehen dabei im Vordergrund. Dies beginnt bei der Auswahl
nachhaltiger Materialien und erstreckt sich über ein umfassendes Serviceangebot,
das die Lebenszeit der verkauften Lösungen maximiert, bis hin zur
Implementierung von Prozessen, die eine Rückführung von Komponenten und
Materialien in den Wertstoffkreislauf ermöglichen.
Den Menschen im Mittelpunkt
Die Zukunft der Intralogistik wie KION sie definiert ist skalierbar, vernetzt
und widerstandsfähig. Sie wird von Grund auf nachhaltig gestaltet sein,
Emissionen reduzieren, Kreislaufwirtschaft ermöglichen und verantwortungsvoller
mit Energie und Ressourcen umgehen. Vernetzte, KI-gestützte Systeme, die
Echtzeitdaten austauschen, werden die Entscheidungsfindung optimieren und die
Effizienz weiter steigern - stets mit dem Fokus darauf, menschliche Fähigkeiten
zu erweitern und Arbeitsbedingungen zu verbessern.
