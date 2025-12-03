Digitale Zwillinge und KI verändern die Pipeline für moderne Produktinhalte

LONDON, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Vyking hat sein neues AI Production Studio vorgestellt, einen spezialisierten Produktionsdienst, der KI-generierte Inhalte aus vorhandenen 2D-Fotografien und optionalen 3D-Aufnahmen liefert. Das Studio revolutioniert die Art und Weise, wie Mode erfasst, kreiert und erlebt wird, indem es Produktdaten mit KI-Szenen, CGI-Workflows und einer optimierten kreativen Pipeline verknüpft. Marken erhalten eine kontrollierte, vorhersehbare und skalierbare Möglichkeit, hochwertige Inhalte schnell zu produzieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass jedes Ergebnis mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmt.

Vyking stellt eine einheitliche End-to-End-Lösung vor, die Erfassung, KI-Produktion und immersive Erlebnisse miteinander verbindet. Damit erhalten funktionsübergreifende Teams eine einheitliche Pipeline für alle Outputs und eine komplette Engine, die sich über Produkte, Kategorien und Märkte hinweg skalieren lässt.

Das AI Production Studio arbeitet mit dem TurboScan 3D-Erfassungsworkflow von Vyking und der Immersive Experience Suite zusammen und bildet so eine vernetzte Pipeline. TurboScan liefert hochpräzise digitale Zwillinge, die Immersive Suite ermöglicht interaktives 3D, AR und virtuelles Anprobieren, und das Production Studio generiert skalierbare KI- und CGI-Inhalte für Marketing, E-Commerce und Produkt-Storytelling.

Das Studio kann auch mit reinen 2D-Fotografien betrieben werden, wenn kein Scannen erforderlich ist. Die 3D-Erfassung bleibt jedoch die höchste Stufe in Bezug auf Genauigkeit und Konsistenz. Beide Eingaben können beeindruckende KI-Szenen erzeugen, jedoch bietet 3D die stärkste Grundlage für Realismus, Kontrolle und kanalübergreifende Abstimmung.

2D-Eingaben bieten Marken Geschwindigkeit und Flexibilität, während die 3D-Erfassung einen echten digitalen Zwilling mit präziser Geometrie, exakten Abmessungen, realem Materialverhalten und präzisen Oberflächendetails erstellt. Dieses Maß an Genauigkeit ist unerlässlich, wenn Marken über alle Kanäle hinweg Konsistenz benötigen oder wenn digitale Ausgaben genau mit dem physischen Produkt übereinstimmen müssen.

Für High-End-CGI bietet 3D eine überragende Lichtreaktion, Materialrealismus und Wiederholbarkeit. Für immersive Formate wie interaktive 3D-Viewer, AR-Erlebnisse und Virtual Try-On ist ein 3D-Asset unerlässlich. Ohne sie können Marken zwar Bilder und Videos skalieren, jedoch nicht die immersiven und interaktiven Erlebnisse bieten, die heute das moderne Produkt-Storytelling auszeichnen.