    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney

    Strompreise explodieren

    305 Aufrufe 305 0 Kommentare 0 Kommentare

    Große Tech-Konzerne werden zu Power-Tradern – aus purer Not

    Disney, Meta und andere Großkonzerne steigen ins Energiegeschäft ein. Sie handeln Strom, weil KI und Datenzentren die Preise in die Höhe treiben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Disney und Meta steigen ins Energiegeschäft ein.
    • Strompreise in den USA steigen stark, besonders in VA.
    • Erneuerbare Energien profitieren von Unternehmensnachfrage.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Strompreise explodieren - Große Tech-Konzerne werden zu Power-Tradern – aus purer Not
    Foto: Christoph Hardt - Panama Pictures

    Die Vereinigten Staaten erleben den stärksten Strompreisanstieg seit Jahren. Seit 2021 verteuerten sich die Haushaltsstromtarife um fast 40 Prozent. Besonders stark trifft es Bundesstaaten mit dichter Datenzentrumslandschaft. Virginia, das mit 666 Rechenzentren das nationale Zentrum der digitalen Infrastruktur bildet, meldet allein in diesem Jahr ein Plus von 13 Prozent. Nur Illinois mit 244 Datenzentren verzeichnet mit 15,8 Prozent einen höheren Anstieg. Kritiker werfen der Trump-Administration vor, sie habe "Sweetheart Deals" mit Technologiekonzernen ermöglicht und damit letztlich Verbraucher belastet.

    Disney stellt Stromhändler ein

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Long
    599,71€
    Basispreis
    3,89
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    684,23€
    Basispreis
    3,61
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der starke Kostendruck zwingt Unternehmen nun, selbst aktiv zu werden. Walt Disney sucht einen festen Energiehändler für den Standort Orlando. Die Aufgabe: Strom stündlich und täglich zu optimierten Preisen einkaufen. Disney reiht sich damit in einen Trend ein, der große Konzerne immer stärker wie Energieunternehmen agieren lässt. Sie bauen interne Handels-, Absicherungs- und Beschaffungsteams auf, statt langfristige Festpreisverträge über Broker abzuschließen.

    Meta, Amazon und Alphabet handeln Strom wie Versorger

    Meta geht noch einen Schritt weiter. Über die Tochter Atem Energy beantragte der Konzern die Zulassung als Stromvermarkter im Großhandelsmarkt. So kann Meta langfristige "Take-or-Pay"-Verträge direkt mit Betreibern neuer Kraftwerke schließen – von Wind über Solar bis Gas. Bei Überkapazitäten darf Meta Strom in den Markt zurückverkaufen.

    Auch Amazon, Alphabet und Microsoft betreiben inzwischen vollständige Energiehandels-Desks. Walmart und Target managen strukturierte Stromverträge über Tausende Filialen. Selbst Hotelketten wie Marriott und Hilton sowie die Universal-Parks von Comcast sichern ihre Tarife über eigene Marktstrategien ab.

    Erneuerbare Energien profitieren von der Nachfrage

    Der boomende KI-Hunger wird zum Wachstumsmotor für erneuerbare Energien. Nach Daten der Clean Energy Buyers Association (CEBA) kauften Unternehmen von 2014 bis 2024 über 100 Gigawatt Ökostromverträge – das entspricht 41 Prozent der neu ans Netz gebrachten Kapazität. Neben stabilen Preisen zählt für viele der Druck, Emissionen zu senken.

    Microsoft setzte 2024 einen Rekord und verpflichtete sich zu mehr als 10,5 Gigawatt sauberer Energie in den Vereinigten Staaten und Europa. BloombergNEF kalkuliert Baukosten von rund 12 Milliarden US-Dollar. Baubeginn soll 2026 sein. Amazon wiederum vereinbarte im vergangenen Jahr drei Atomstrom-Deals und schloss zudem ein Abkommen mit Gentari für einen Windpark in Indien, der ab Mitte 2027 jährlich 300.000 Megawattstunden liefern soll.

    Stabilere Finanzierung trotz politischer Risiken

    Solche Abnahmeverträge verbessern nach CEBA-Angaben die Planbarkeit von Projekten erheblich. Virtuelle Strombezugsverträge reduzieren die Zahl wirtschaftlich gefährdeter Anlagen im Gebiet der Strommarktorganisationen MISO und PJM um 90 Prozent und im Bereich von ERCOT um 80 Prozent. Das gibt der Branche Stabilität, während nach dem neuen OBBBA-Gesetz große Teile der geplanten Solar- und Windparks der Vereinigten Staaten – insgesamt etwa 100 Gigawatt – gefährdet sind.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Strompreise explodieren Große Tech-Konzerne werden zu Power-Tradern – aus purer Not Disney, Meta und andere Großkonzerne steigen ins Energiegeschäft ein. Sie handeln Strom, weil KI und Datenzentren die Preise in die Höhe treiben.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     