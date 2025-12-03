Große Tech-Konzerne werden zu Power-Tradern – aus purer Not

Die Vereinigten Staaten erleben den stärksten Strompreisanstieg seit Jahren. Seit 2021 verteuerten sich die Haushaltsstromtarife um fast 40 Prozent. Besonders stark trifft es Bundesstaaten mit dichter Datenzentrumslandschaft. Virginia, das mit 666 Rechenzentren das nationale Zentrum der digitalen Infrastruktur bildet, meldet allein in diesem Jahr ein Plus von 13 Prozent. Nur Illinois mit 244 Datenzentren verzeichnet mit 15,8 Prozent einen höheren Anstieg. Kritiker werfen der Trump-Administration vor, sie habe "Sweetheart Deals" mit Technologiekonzernen ermöglicht und damit letztlich Verbraucher belastet.

Der starke Kostendruck zwingt Unternehmen nun, selbst aktiv zu werden. Walt Disney sucht einen festen Energiehändler für den Standort Orlando. Die Aufgabe: Strom stündlich und täglich zu optimierten Preisen einkaufen. Disney reiht sich damit in einen Trend ein, der große Konzerne immer stärker wie Energieunternehmen agieren lässt. Sie bauen interne Handels-, Absicherungs- und Beschaffungsteams auf, statt langfristige Festpreisverträge über Broker abzuschließen.

Meta, Amazon und Alphabet handeln Strom wie Versorger

Meta geht noch einen Schritt weiter. Über die Tochter Atem Energy beantragte der Konzern die Zulassung als Stromvermarkter im Großhandelsmarkt. So kann Meta langfristige "Take-or-Pay"-Verträge direkt mit Betreibern neuer Kraftwerke schließen – von Wind über Solar bis Gas. Bei Überkapazitäten darf Meta Strom in den Markt zurückverkaufen.

Auch Amazon, Alphabet und Microsoft betreiben inzwischen vollständige Energiehandels-Desks. Walmart und Target managen strukturierte Stromverträge über Tausende Filialen. Selbst Hotelketten wie Marriott und Hilton sowie die Universal-Parks von Comcast sichern ihre Tarife über eigene Marktstrategien ab.

Erneuerbare Energien profitieren von der Nachfrage

Der boomende KI-Hunger wird zum Wachstumsmotor für erneuerbare Energien. Nach Daten der Clean Energy Buyers Association (CEBA) kauften Unternehmen von 2014 bis 2024 über 100 Gigawatt Ökostromverträge – das entspricht 41 Prozent der neu ans Netz gebrachten Kapazität. Neben stabilen Preisen zählt für viele der Druck, Emissionen zu senken.

Microsoft setzte 2024 einen Rekord und verpflichtete sich zu mehr als 10,5 Gigawatt sauberer Energie in den Vereinigten Staaten und Europa. BloombergNEF kalkuliert Baukosten von rund 12 Milliarden US-Dollar. Baubeginn soll 2026 sein. Amazon wiederum vereinbarte im vergangenen Jahr drei Atomstrom-Deals und schloss zudem ein Abkommen mit Gentari für einen Windpark in Indien, der ab Mitte 2027 jährlich 300.000 Megawattstunden liefern soll.

Stabilere Finanzierung trotz politischer Risiken

Solche Abnahmeverträge verbessern nach CEBA-Angaben die Planbarkeit von Projekten erheblich. Virtuelle Strombezugsverträge reduzieren die Zahl wirtschaftlich gefährdeter Anlagen im Gebiet der Strommarktorganisationen MISO und PJM um 90 Prozent und im Bereich von ERCOT um 80 Prozent. Das gibt der Branche Stabilität, während nach dem neuen OBBBA-Gesetz große Teile der geplanten Solar- und Windparks der Vereinigten Staaten – insgesamt etwa 100 Gigawatt – gefährdet sind.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion