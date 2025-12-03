GoodData läutet Ära der kontrollierten und vertrauenswürdigen KI-Analysen ein

Die neue Intelligence Layer ermöglicht es Unternehmen, KI auf kontrollierten Daten aufzubauen und so Präzision, Erklärbarkeit und Vertrauen in jede Entscheidung zu gewährleisten.

SAN FRANCISCO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 3. Dezember 2025 / GoodData, führender Anbieter von KI-Analysen und Datenintelligenz, gab heute die Einführung seiner Intelligence Layer bekannt, einer Suite von kontrollierten, kontextbezogenen KI-Funktionen, die die Lücke zwischen Rohdaten und vertrauenswürdigen, umsetzungsreifen Erkenntnissen schließen. Die Intelligence Layer wurde für Unternehmen entwickelt, die in komplexen Datenumgebungen arbeiten, sei es vor Ort oder über Cloud-Dienste hinweg, und stellt sicher, dass die KI auf den eigenen Regeln, der Logik und den semantischen Definitionen des Unternehmens basiert.

Roman Stanek, CEO von GoodData, sagt: „Die meisten Unternehmen brauchen keine weiteren Dashboards, sondern Klarheit. Sie müssen wissen, dass ihre Daten korrekt, leicht verständlich und einsatzbereit sind. Genau dafür wurde die Intelligence Layer entwickelt.“

Die Intelligence Layer bettet Governance und Geschäftskontext direkt in den Analyseprozess ein und schließt so die Lücke zwischen komplexen Datenarchitekturen und den täglichen Entscheidungen, die Geschäftsanwender treffen. Unabhängige KI-Agenten stoßen häufig und unvorhersehbar auf Probleme mit Datenberechtigungen und Modellkontexten, was ihre Effektivität einschränkt. GoodData verankert KI in den eigenen Regeln, der Logik und den Definitionen eines Unternehmens und verwandelt so das traditionelle Reporting in ein System, in dem Erkenntnisse auf natürliche Weise in Maßnahmen umgesetzt werden und wichtige Geschäftsprozesse stärken.

Analysen in die Tat umsetzen

Das Herzstück dieser neuen Ebene ist der Analytics Catalog, ein einheitlicher Arbeitsbereich, in dem Teams ihre analytischen Definitionen untersuchen und steuern können. Anstatt mit verstreuten Metriken zu jonglieren oder darüber zu diskutieren, welche Zahlen korrekt sind, können sich Benutzer auf eine kontrollierte Umgebung verlassen, die von KI-Copiloten unterstützt wird, die dabei helfen, Analyseobjekte – Dashboards, Visualisierungen, Metriken, Attribute, Fakten und Datensätze – präzise zu generieren und zu validieren. Das Ergebnis ist eine konsistente Grundlage, die sicherstellt, dass alle dieselbe analytische Sprache sprechen.