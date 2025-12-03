BERNSTEIN RESEARCH stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing nach optimistischen Aussagen des Finanzchefs mit einem Kursziel von 267 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Am Dienstag sei die Aktie um etwas mehr als 10 Prozent gestiegen, nachdem sie seit den vorgelegten Quartalszahlen allerdings um 20 Prozent abgesackt war, schrieb Analyst Douglas Harned am Mittwoch. Er habe dies bereits als deutliche Überreaktion auf die Auswirkungen der Verzögerung beim 777X-Programm sowie auf die höheren kurzfristigen Investitionsausgaben interpretiert, erinnerte er./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:10 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 175,9EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 11:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Douglas S. Harned

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 267

Kursziel alt: 267

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

