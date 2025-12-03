BERNSTEIN RESEARCH stuft TKMS auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat TKMS vor den am 8. Dezember erwarteten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag des Marineschiffbauers im Oktober rechne er nicht mit größeren Überraschungen, schrieb Adrien Rabier am Dienstagabend. Er prognostiziert ein Umsatzwachstum von 14 Prozent im laufenden Geschäftsjahr, was eine leichte Beschleunigung im Vergleich zu den Vorquartalen bedeuten würde./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:28 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 64,15EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Adrien Rabier

Analysiertes Unternehmen: TKMS

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

