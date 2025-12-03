    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    Erzeugerpreise steigen leicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Erzeugerpreise in Eurozone steigen um 0,1 Prozent.
    • Im Vergleich zum Vorjahr fallen Preise um 0,5 Prozent.
    • EZB orientiert sich an Erzeugerpreisen für Geldpolitik.

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Erzeugerpreise im Oktober leicht gestiegen. Sie legten im Monatsvergleich um 0,1 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Vormonat waren die Preise noch um 0,1 Prozent gefallen.

    Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat fielen die Erzeugerpreise im Oktober um 0,5 Prozent. Dies war so erwartet worden.

    Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Die EZB hatte zuletzt ihre Leitzinsen stabil gehalten./jsl/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
