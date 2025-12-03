    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax legt etwas zu - Hugo Boss brechen ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt leicht auf 23.780 Punkte, bleibt unter 24.000.
    • Anleger skeptisch: Dax seit Monaten in Handelsspanne.
    • Hugo Boss-Aktien fallen stark, Umsatzprognose enttäuscht.
    Dax legt etwas zu - Hugo Boss brechen ein
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte ist es am deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts gegangen. Der Dax lag am Mittwoch gegen Mittag mit 0,3 Prozent im Plus bei 23.780 Zählern. Damit weitete der Leitindex die Gewinne vom Vortag zwar noch etwas aus, setzt aber die jüngste Hängepartie unterhalb von 24.000 Zählern fort.

    Marktbeobachter hegen zunehmend Zweifel an einer Dax-Rally zum Jahresende. "Seit fast sieben Monaten hängt der Dax in einer Handelsspanne von knapp acht Prozent fest", konstatiert Analyst Ronald Gehrt vom Broker Lynx. Anleger hätten zuletzt überwiegend zwischen den Branchen umgeschichtet. Für einen Ausbruch des Marktes nach oben brauche es aber "massiv frisches Kapital". Das würde es dem Dax ermöglichen, "endlich aus dieser Spanne zwischen grob 23.000 und 24.800 Punkten herauszukommen", so der Experte.

    Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte lag mit 0,1 Prozent im Plus bei 29.546 Punkten. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 legte um ein halbes Prozent zu.

    Geschockt zeigten sich die Anleger mit Blick auf Hugo Boss . Die Aktien brachen um 11,5 Prozent ein auf den tiefsten Stand seit April. Die Modekette hatte am Vorabend mitgeteilt, dass 2026 der Umsatz und der operative Gewinn wohl sinken werden, erst 2027 sei Besserung in Sicht.

    Airbus hat am Morgen das Ziel für die in diesem Jahr auszuliefernden Flugzeuge gesenkt. Der zuletzt unter Druck geratene Aktienkurs erholte sich gleichwohl um 3 Prozent. Angesichts der jüngsten technischen Probleme mit Software und Rumpfteilen sei die Rücknahme des Lieferziels keine Überraschung, hieß es im Handel.

    Starke Wachstumsziele des US-Chipherstellers Marvell zogen auch hierzulande Käufe von Aktien der Halbleiterbranche nach sich. Infineon stiegen um 2,1 Prozent und Elmos Semiconductor um 0,8 Prozent. Aktien von Ausrüstern wie Aixtron und Suss Microtec waren mit 3,6 respektive 6 Prozent noch stärker gesucht.

    Ansonsten bewegten vor allem Kommentare von Analysten die Kurse. So stiegen Eon -Aktien um 1,3 Prozent, nachdem Morgan Stanley sie auf "Overweight" erhöht hat. Bayer legten nach der Kurs-Rally vom Vortag leicht zu, gestützt von einer Hochstufung auf "Overweight" durch Morgan Stanley.

    Merck KGaA profitierten mit plus 3,5 Prozent von einer Empfehlung durch die Investmentbank Exane BNP. Eine Abstufung der Salzgitter-Aktie durch JPMorgan drückte den Kurs um 2,5 Prozent nach unten./bek/nas

     

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 196,4 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -29,69 %/+13,57 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    
