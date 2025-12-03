U.S. International Trade Commission stellt Verletzung eines Patents von Infineon durch Innoscience fest

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 36,65 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 11:35 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,09 %. Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 48,37 Mrd.. Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +5,15 %/+37,50 % bedeutet.

München (ots) -- Falls diese vorläufige Entscheidung bestätigt wird, wird sie dazu führen, dassdie Einfuhr der als patentverletzend angesehenen Produkte von Innoscience indie USA untersagt wird- Das Urteil ist eine weitere positive Entscheidung, die den Wert von Infineonsbranchenführendem Patentportfolio unterstreicht- GaN spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung leistungsstarker undenergieeffizienter EnergiesystemeDie International Trade Commission (ITC) in den USA hat die Verletzung einesPatents der Infineon Technologies AG, das sich aufGalliumnitrid-(GaN)-Technologie bezieht, durch Innoscience festgestellt.[1]Zudem bestätigte die ITC in dieser vorläufigen Entscheidung, dass beide vonInfineon in dem Verfahren vor der ITC geltend gemachten Patente rechtsbeständigsind. [2] In dem anhängigen Fall geht es um die unbefugte Nutzung vonInfineon-GaN-Technologien durch Innoscience. Die endgültige Entscheidung derKommission wird am 2. April 2026 erwartet und wird, falls die vorläufigeEntscheidung bestätigt wird, dazu führen, dass die Einfuhr der alspatentverletzend angesehenen Produkte von Innoscience in die USA untersagt wird."Diese Entscheidung ist ein weiterer Beleg für die Stärke des geistigenEigentums von Infineon und bestätigt unser Engagement, unser Patentportfoliokonsequent gegen Verletzungen zu verteidigen und damit einen fairen Wettbewerbim Markt sicherzustellen", sagt Dr. Johannes Schoiswohl, Senior Vice Presidentund Leiter der GaN Systems Business Line bei Infineon. "Wir verfolgen weiterhindas Ziel, Innovationen zu fördern und die Halbleitertechnologieweiterzuentwickeln, um die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit zuadressieren - von der Dekarbonisierung bis zur digitalen Transformation."Die Entscheidung ist ein weiterer Schritt, der den Wert des Beitrags vonInfineon zur GaN-Technologie unterstreicht. In einem parallelen Rechtsstreit inDeutschland hat das Deutsche Patent- und Markenamt vor Kurzem die Gültigkeiteines Patents von Infineon bestätigt und in leicht geänderter Formaufrechterhalten. Infineon macht die Verletzung dieses Patents vor demLandgericht München I geltend.[3] Bereits im August 2025 stellte das Gericht dieVerletzung eines weiteren Infineon-Patents durch Innoscience fest.[4]Infineon ist ein führender Integrated Device Manufacturer (IDM) im GaN-Markt mitdem branchenweit breitesten IP-Portfolio, das rund 450 GaN-Patentfamilienumfasst. GaN spielt eine Schlüsselrolle bei der Realisierung leistungsstarkerund energieeffizienter Leistungssysteme in einer Vielzahl von Anwendungen,darunter erneuerbare Energiesysteme, KI-Rechenzentren, industrielleAutomatisierung und Elektrofahrzeuge (EVs). Durch höhere Leistungsdichte,schnellere Schaltgeschwindigkeiten und geringere Leistungsverluste ermöglichenGaN-Halbleiter kompaktere Designs, verringern Energieverbrauch undWärmeentwicklung. Als führendes Unternehmen im Bereich Leistungssystemebeherrscht Infineon alle drei relevanten Materialien: Silizium (Si),Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN).[1] US 9,899,481[2] US 9,899,481 and US 9,070,755[3] DE102017100947[4] DE102014113465Pressekontakt:Andre Tauber,mailto:andre.tauber@infineon.com,Tel. +49 89 343 6705