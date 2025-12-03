    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies
    U.S. International Trade Commission stellt Verletzung eines Patents von Infineon durch Innoscience fest

    München (ots) -

    - Falls diese vorläufige Entscheidung bestätigt wird, wird sie dazu führen, dass
    die Einfuhr der als patentverletzend angesehenen Produkte von Innoscience in
    die USA untersagt wird
    - Das Urteil ist eine weitere positive Entscheidung, die den Wert von Infineons
    branchenführendem Patentportfolio unterstreicht
    - GaN spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung leistungsstarker und
    energieeffizienter Energiesysteme

    Die International Trade Commission (ITC) in den USA hat die Verletzung eines
    Patents der Infineon Technologies AG, das sich auf
    Galliumnitrid-(GaN)-Technologie bezieht, durch Innoscience festgestellt.[1]
    Zudem bestätigte die ITC in dieser vorläufigen Entscheidung, dass beide von
    Infineon in dem Verfahren vor der ITC geltend gemachten Patente rechtsbeständig
    sind. [2] In dem anhängigen Fall geht es um die unbefugte Nutzung von
    Infineon-GaN-Technologien durch Innoscience. Die endgültige Entscheidung der
    Kommission wird am 2. April 2026 erwartet und wird, falls die vorläufige
    Entscheidung bestätigt wird, dazu führen, dass die Einfuhr der als
    patentverletzend angesehenen Produkte von Innoscience in die USA untersagt wird.

    "Diese Entscheidung ist ein weiterer Beleg für die Stärke des geistigen
    Eigentums von Infineon und bestätigt unser Engagement, unser Patentportfolio
    konsequent gegen Verletzungen zu verteidigen und damit einen fairen Wettbewerb
    im Markt sicherzustellen", sagt Dr. Johannes Schoiswohl, Senior Vice President
    und Leiter der GaN Systems Business Line bei Infineon. "Wir verfolgen weiterhin
    das Ziel, Innovationen zu fördern und die Halbleitertechnologie
    weiterzuentwickeln, um die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit zu
    adressieren - von der Dekarbonisierung bis zur digitalen Transformation."

    Die Entscheidung ist ein weiterer Schritt, der den Wert des Beitrags von
    Infineon zur GaN-Technologie unterstreicht. In einem parallelen Rechtsstreit in
    Deutschland hat das Deutsche Patent- und Markenamt vor Kurzem die Gültigkeit
    eines Patents von Infineon bestätigt und in leicht geänderter Form
    aufrechterhalten. Infineon macht die Verletzung dieses Patents vor dem
    Landgericht München I geltend.[3] Bereits im August 2025 stellte das Gericht die
    Verletzung eines weiteren Infineon-Patents durch Innoscience fest.[4]

    Infineon ist ein führender Integrated Device Manufacturer (IDM) im GaN-Markt mit
    dem branchenweit breitesten IP-Portfolio, das rund 450 GaN-Patentfamilien
    umfasst. GaN spielt eine Schlüsselrolle bei der Realisierung leistungsstarker
    und energieeffizienter Leistungssysteme in einer Vielzahl von Anwendungen,
    darunter erneuerbare Energiesysteme, KI-Rechenzentren, industrielle
    Automatisierung und Elektrofahrzeuge (EVs). Durch höhere Leistungsdichte,
    schnellere Schaltgeschwindigkeiten und geringere Leistungsverluste ermöglichen
    GaN-Halbleiter kompaktere Designs, verringern Energieverbrauch und
    Wärmeentwicklung. Als führendes Unternehmen im Bereich Leistungssysteme
    beherrscht Infineon alle drei relevanten Materialien: Silizium (Si),
    Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN).

    [1] US 9,899,481

    [2] US 9,899,481 and US 9,070,755

    [3] DE102017100947

    [4] DE102014113465

    Pressekontakt:

    Andre Tauber,
    mailto:andre.tauber@infineon.com,
    Tel. +49 89 343 6705
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 36,65 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 11:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 48,37 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +5,15 %/+37,50 % bedeutet.




    Verfasst von news aktuell
