JEFFERIES stuft Airbus auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus nach gesenkten Auslieferungszielen von 235 auf 230 Euro gekappt. Die Einstufung wurde allerdings auf "Buy" belassen. Da das Jahresende bereits stark ausgelastet sei, hätten die gemeldeten Störungen wegen Qualitätsmängel eines Zulieferers Airbus dazu veranlasst, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und für den freien Cashflow seien allerdings beibehalten worden./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 196,5EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 11:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 235
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
