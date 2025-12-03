RBC stuft Hugo Boss auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach weiteren Details zum Strategie-Update mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach der Ankündigung am Vorabend, die Umsatz- und Ebit-Prognosen für 2026 nach unten zu korrigieren, habe der Modekonzern weitere Details zu seiner "Claim-5-Touchdown"-Strategie für 2026 bis 2028 veröffentlicht, schrieb Manjari Dhar am Mittwoch. Dabei verwies er auf das Ziel einer mittel- bis langfristigen Ebit-Marge von etwa 12 Prozent sowie auf den Fokus, freie Barmittel zu erwirtschaften./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:19 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 34,73EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 11:32 Uhr) gehandelt.
Analyst: Manjari Dhar
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
