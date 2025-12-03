    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSony AktievorwärtsNachrichten zu Sony

    Vorstoß ins Krypto-Finanzwesen

    Sony plant eigenen Stablecoin für Gaming-Zahlungen

    Sony plant einen eigenen Stablecoin und könnte damit zum ersten globalen Gaming-Konzern mit vollständig integrierter Krypto-Finanzarchitektur werden.

    • Sony plant Stablecoin für US-Markt ab 2026.
    • GENIUS Act ermöglicht rechtssichere Token-Ausgabe.
    • Sony Bank strebt Lizenz an, Widerstand wächst.
    Sony plant eigenen Stablecoin für Gaming-Zahlungen
    Foto: Taidgh Barron - ZUMA Press Wire

    Sony Group arbeitet an der Einführung eines eigenen, an den US-Dollar gekoppelten Stablecoins. Die Digitalwährung soll bereits 2026 starten und innerhalb des Sony-Ökosystems für Zahlungen von Spielen, Abonnements und Anime-Inhalten genutzt werden können. Damit würde einer der weltweit größten Entertainment-Konzerne erstmals ein eigenes Krypto-Zahlungsmittel in seine globalen Services einbinden.

    GENIUS Act macht Stablecoin-Start in den USA möglich

    Der Stablecoin ist vorerst nur für den US-Markt geplant. Hintergrund ist der in diesem Jahr verabschiedete GENIUS Act, der erstmals klare regulatorische Leitplanken für die Ausgabe von Stablecoins in den Vereinigten Staaten schafft. Sony könnte damit rechtssicher digitale Dollar-Token herausgeben – etwas, das in vielen anderen Ländern weiterhin regulatorisch heikel wäre.

    Die Sony-Aktie schloss zuletzt 0,7 Prozent im Minus und verlor im Premarket weitere 0,95 Prozent auf 28,30 US-Dollar. Investoren reagieren offenbar abwartend auf den Vorstoß in die Krypto-Infrastruktur.

    Sony Bank strebt US-Banklizenz an – Widerstand der Branche wächst

    Bereits im Oktober hatte Sony über seine Finanzsparte Sony Bank einen Antrag gestellt, eine U.S. National Banking Charter zu erwerben. Die Lizenz würde es der Tochter Connectia Trust ermöglichen, "bestimmte Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen" durchzuführen – ein entscheidender Schritt für das Stablecoin-Projekt.

    Die Independent Community Bankers of America (ICBA) forderte die Aufsichtsbehörden auf, Sonys Banklizenz zu blockieren. Der Verband argumentiert, Sony nutze regulatorische Schlupflöcher aus, um Kontrolle und Compliance-Anforderungen klassischer Banken zu umgehen.

    Zahlungen im Sony-Kosmos: Weniger Gebühren, mehr Kontrolle

    Sony Bank hofft, dass US-Nutzer künftig Abonnements und digitale Inhalte direkt mit dem Stablecoin bezahlen. Ein Vorteil wären geringere Zahlungsgebühren, die heute bei Kreditkartentransaktionen anfallen.

    Für die technische Umsetzung hat Sony Bank eine Partnerschaft mit Bastion, einem Stablecoin-Infrastruktur-Anbieter, abgeschlossen.

     

    Ausblick:

    Der geplante Stablecoin ist Sonys bislang größte Wette auf Web3-Infrastruktur. Während andere Tech-Riesen wie Meta oder Amazon ihre Krypto-Expeditionen zurückgefahren haben, scheint Sony entschlossen, ein eigenes digitales Zahlungsnetzwerk aufzubauen – inklusive Banklizenz.

    Sollte der Stablecoin tatsächlich 2026 starten und breit im PlayStation-Ökosystem eingesetzt werden, könnte Sony zum ersten globalen Gaming-Konzern mit vollständig integrierter Krypto-Finanzarchitektur avancieren.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor: Pascal Grunow
