    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHugo Boss AktievorwärtsNachrichten zu Hugo Boss

    AKTIE IM FOKUS

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hugo Boss verschreckt mit Strategie-Update - Aktie sackt ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Hugo Boss-Aktien fallen um 12% nach Strategie-Update.
    • Neuausrichtung zielt auf 2026, 2027 soll es besser werden.
    • Analysten skeptisch, Markt reagiert negativ auf Prognosen.
    AKTIE IM FOKUS - Hugo Boss verschreckt mit Strategie-Update - Aktie sackt ab
    Foto: Cerib - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit dem Strategie-Update des Modekonzerns Hugo Boss ist am Mittwoch die jüngste Kurserholung abrupt geendet. Die Anteile kamen im frühen Handel deutlich unter Druck und fielen als MDax-Schlusslicht zeitweise um gut 12 Prozent ab. Damit landeten sie auf einem Tief seit April.

    Der Modekonzern hatte zuvor eine weitere Neuausrichtung samt Anpassungen bei Sortiment und Vertrieb verkündet und zudem Ziele für das Jahr 2026 präsentiert. Damit ist klar, dass Boss ein Übergangsjahr vor sich hat, erst 2027 soll es wieder aufwärtsgehen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hugo Boss AG!
    Short
    37,25€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    32,97€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Jefferies-Analyst Frederik Wild nannte den Kapitalmarkttag einen Warnruf. "Wir sind skeptisch, inwieweit der Markt über diese Prognose für das kommende Jahr hinaus bereit sein wird, auf die Ziele für 2027 zu blicken." Im Vergleich zu den bereits im Frühjahr 2024 angepassten Zielen liege die neue operative Gewinnprognose für das kommende Jahr in der Mitte der Spanne nun um ein Fünftel niedriger. Nebenbei merkte er auch fehlende Aussagen zum Jahr 2025 kritisch an.

    Nach der Neuausrichtung der Marke und seines Vertriebs habe Boss anschließende Umsatzrückgänge kaum ausgleichen können, so Wild. Wobei offen sei, ob diese Entwicklung auch dem verschlechterten Handelsumfeld geschuldet ist. Das schwache Feedback der Anleger an der Börse in den vergangenen Monaten zeige, dass der Konzern nun tatsächlich dringend zu einer weiteren Rationalisierung seiner Marken- und Vertriebsstruktur greifen müsse, merkte der Analyst an. Die Boss-Aktie hat in diesem Jahr rund ein Fünftel verloren, binnen drei Jahren gar mehr als ein Drittel.

    Die Experten vom Investmenthaus Kepler Cheuvreux überprüfen nun ihre Kaufempfehlung. Der Unternehmensausblick auf 2026 sei enttäuschend, schrieb Analyst Jürgen Kolb. Es sei noch nicht klar, welche Kollektionen von der Neuausrichtung betroffen sind und ob auch das Shop-Netzwerk konsolidiert wird.

    "Alle Augen sind auf die Telefonkonferenz zur Strategie gerichtet", kommentierte entsprechend auch Experte Felix Dennl vom Bankhaus Metzler. Er begrüßte zwar den anhaltenden Fokus des Managements auf den freien Barmittelfluss; die vorsichtigen Ziele für 2026 aber hätten bereits eine sehr schwache Marktreaktion erwarten lassen.

    Inhaltlich ist für Dennl aber zumindest schon einmal klar, dass Boss seiner Damenmode künftig wieder mehr Aufmerksamkeit schenken will, während die Marke Hugo wohl erschwinglicher und zeitgemäßer werden solle. Zudem wolle der Konzern in Schwellenländern Marktanteile gewinnen, seine Präsenz in Europa stärken und seine Marktaktivitäten in den USA und China stärker an die lokalen Bedürfnisse anpassen, fasste der Experte seinen ersten Eindruck zusammen.

    Vor allem Positives kann unterdessen Manjari Dhar von der kanadischen Bank RBC der Entwicklung beim Modekonzern abgewinnen. "Wir sind der Meinung, dass Boss seine Marke in den letzten Jahren gut neu positioniert hat". Obwohl die Aussichten im Premium-Segment weiterhin ungewiss seien, habe der Konzern seine Kosten inzwischen besser im Griff. Mit dem erklärten Fokus auf eine herausragende Stärke bei Marke, Vertrieb und operativem Geschäft versuche Boss nun einen weiteren "Reset", um sich für die Zukunft fit zu machen. Die jetzt verkündete Neuausrichtung dürfte zwar im kommenden Jahr für sinkende Margen sorgen, langfristig aber die Rentabilität verbessern, betont Dhar./tav/bek/stk

    Hugo Boss

    -0,71 %
    -8,77 %
    -4,03 %
    -16,56 %
    -7,16 %
    -33,80 %
    +30,63 %
    -56,14 %
    -6,02 %
    ISIN:DE000A1PHFF7WKN:A1PHFF

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 34,72 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 11:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -8,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,46 Mrd..

    Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -5,61 %/+91,65 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hugo Boss - A1PHFF - DE000A1PHFF7

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hugo Boss. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der Hugo Boss Aktie. Es wird die aktuelle Bewertung als Schnäppchen bezeichnet, basierend auf dem Kursniveau und der Markenstärke. Analysten prognostizieren eine mittelfristige Verbesserung der Profitabilität mit Zielmarken für 2026 und 2028, wobei strategische Maßnahmen wie Vorratsabbau und Kostenkontrolle im Fokus stehen. Einige Beiträge sprechen auch die Übernahmepotenziale und Short-Positionen an.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Hugo Boss eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Hugo Boss verschreckt mit Strategie-Update - Aktie sackt ab Mit dem Strategie-Update des Modekonzerns Hugo Boss ist am Mittwoch die jüngste Kurserholung abrupt geendet. Die Anteile kamen im frühen Handel deutlich unter Druck und fielen als MDax-Schlusslicht zeitweise um gut 12 Prozent ab. Damit landeten sie …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     