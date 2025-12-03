JPMORGAN stuft Airbus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus nach gesenkten Auslieferungszielen für 2025 mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst David Perry hob am Mittwoch die gleichzeitig beibehaltenen Finanzziele des Flugzeugbauers hervor. An den Markterwartungen für 2025 erwartet er folglich keine größeren Veränderungen./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 197EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240,0

Kursziel alt: 240,0

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

