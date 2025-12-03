    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Neuson AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Neuson

    Wacker Neuson - Aktie geht steil - 03.12.2025

    Am 03.12.2025 ist die Wacker Neuson Aktie, bisher, um +5,45 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wacker Neuson Aktie.

    Foto: Wolfilser - stock.adobe.com

    Wacker Neuson ist ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, bekannt für innovative Technologien und ein breites Produktportfolio. Hauptkonkurrenten sind Caterpillar, Volvo und JCB. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Europa und Nordamerika.

    Wacker Neuson Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.12.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Wacker Neuson Aktie. Sie steigt um +5,45 % auf 25,15. Nach dem gestrigen Anstieg von +25,92 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Wacker Neuson Aktie. Nach einem Plus von +25,92 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 25,15, mit einem Plus von +5,45 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Wacker Neuson einen Gewinn von +0,63 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +24,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,53 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Wacker Neuson auf +62,19 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

    Wacker Neuson Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +24,28 %
    1 Monat +26,53 %
    3 Monate +0,63 %
    1 Jahr +74,29 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Wacker Neuson Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Übernahmefantasien bei Wacker Neuson, die Bewertung der Aktie, Kursziele sowie die zyklische Natur des Unternehmens. Zudem werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und deren Einfluss auf den Standort sowie die langfristigen Perspektiven der Aktie erörtert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Wacker Neuson eingestellt.

    Informationen zur Wacker Neuson Aktie

    Es gibt 70 Mio. Wacker Neuson Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,76 Mrd.EUR € wert.

    WARBURG RESEARCH stuft Wacker Neuson auf 'Hold'


    Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson angesichts einer möglichen Übernahme durch Doosan Bobcat von 23 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In koreanischen Zeitungen werde ein Unternehmenswert …

    Wacker Neuson Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wacker Neuson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Neuson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wacker Neuson

    +5,03 %
    +26,72 %
    +26,19 %
    +0,63 %
    +71,32 %
    +35,39 %
    +46,04 %
    +79,64 %
    +4,38 %
    ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01



