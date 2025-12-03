UBS stuft Inditex auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Mit starken Ergebnissen auf breiter Front hätten die Spanier ihre langfristige Anlagestory untermauert, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch. Auch im vierten Quartal stünden sie bislang offenbar gut da./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,94 % und einem Kurs von 53,16EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sreedhar Mahamkali
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
