Nittetsu Mining leistet letzte Earn-In-Zahlung in Höhe von 1,5 Mio. $ für Kupferprojekt Los Chapitos von Camino in Peru

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 3. Dezember 2025 / Camino Minerals Corporation (TSX-V: COR) (OTC: CAMZF) („Camino“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Erhalt der sechsten und letzten Zahlung in Höhe von 1,5 Millionen CAD von seinem Explorationspartner Nittetsu Mining CO. Ltd. („Nittetsu“) bekannt zu geben, womit die Earn-In-Ausgabenverpflichtungen von Nittetsu gemäß dem Earn-In-Abkommen vom 13. Juni 2023 („Earn-In-Abkommen“) (siehe Pressemitteilung vom 14. Juni 2023) erfolgreich erfüllt wurden. Nach dem Abschluss des aktuellen Bohrprogramms auf dem Kupferprojekt Los Chapitos („Los Chapitos“ oder das „Projekt“) in Peru wird das Projekt offiziell in ein Joint Venture umgewandelt werden, wobei Camino eine Beteiligung von 65 %, die Betriebsführung des Projekts sowie 50 % der Produktionsabnahme während der gesamten Lebensdauer der Mine behalten wird. Los Chapitos ist das zweite Joint-Venture-Projekt mit Nittetsu, da Camino zurzeit gemeinsam mit Nittetsu auch die Erschließung der Kupfermine Puquios in Chile vorantreibt.

Bei Los Chapitos haben die Explorationsbohrungen bei den hochgradigen Kupferzielen entlang der Abschnitte Diva und La Estancia begonnen, die zu Beginn des Jahres identifiziert worden waren und wo die jüngsten Schürfgrabenproben hochgradige Kupferstrukturen und das Potenzial für Kupfermantos aufgezeigt haben (siehe Pressemitteilungen vom 17. Juni 2025 und 16. Juli 2025).

Camino treibt zurzeit das vierte Bohrloch eines geplanten, in mehreren Phasen durchgeführten Programms auf insgesamt etwa 2.650 m voran, das voraussichtlich 18 Bohrlöcher umfassen wird. Das laufende Bohrprogramm wird voraussichtlich bis in die erste Jahreshälfte 2026 fortgesetzt werden.

„Angesichts der baldigen Umsetzung der Joint-Venture-Struktur bei Los Chapitos werden wir die Exploration der hochgradigen Kupferziele, die wir in den Kupferabschnitten Diva, Atajo und La Estancia definiert haben, weiter vorantreiben“, sagte Jay Chmelauskas, CEO von Camino. „Durch unsere beiden Joint Ventures mit Nittetsu arbeiten wir an zwei Fronten zusammen: Wir errichten eine neue Kupfermine bei Puquios in Chile und setzen die Entdeckungsbohrungen bei Los Chapitos in Peru fort.“