UBS stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach genauerem Blick auf das Strategie-Update mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Neutral" belassen. Die Metzinger setzten auf Effizienzsteigerungen anstelle von Investitionen, um 2027 wieder profitabel zu wachsen, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch. Im hart umkämpften Umfeld könnte das kritisch gesehen werden. Krankowski hatte in seiner ersten Einschätzung vom Dienstagabend bereits darauf hingewiesen, dass der Mittelpunkt des neuen Zielkorridors für das operative Ergebnis etwa 19 Prozent unter dem bisherigen Marktkonsens liege./rob/ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 34,80EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



