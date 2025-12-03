JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die AKtie des Zahlungsabwicklers Adyen mit einem Kursziel von 1860 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Hannes Leitner analysierte die E-Commerce-Trends rund um Black Friday und Cyber Monday, die als Auftakt der jährlichen Shopping-Saison in westlichen Ländern, insbesondere in den USA, gelten. Leitner verzeichnete unter anderem einen starken Anstieg des Transaktionsvolumens, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 1.371EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Hannes Leitner
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1860
Kursziel alt: 1860
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
