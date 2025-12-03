DZ BANK stuft Fresenius SE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius nach den Anfang November vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal von 56 auf 57 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Die Transformation des Klinikbetreibers und Medizinprodukte-Herstellers komme weiter hervorragend voran, schrieb Sven Kürten am Mittwoch. Das habe auch das starke dritte Quartal samt der leicht angehobener Prognose deutlich gemacht. Die Infusionssparte Kabi bleibe der Wachstumsmotor, aber auch in der Kliniksparte Helios seien die Perspektiven für das vierte Quartal 2025 sowie das Jahr 2026 positiv. Die Entschuldung sorge obendrein für dynamisches Nettogewinnwachstum./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 47,05EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



