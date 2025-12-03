Gold auf 10.000 US-Dollar? Das hält dieser Analyst für möglich!

Egal ob Cathie Wood, Dan Ives, Tom Lee oder Michael Saylor: Entweder für bestimmte Asset-Klassen oder gleich den gesamten Markt besonders optimistische Analystinnen und Analysten gibt es viele.

Doch wenige unter den sogenannten Perma-Bullen können dabei einen so eindrucksvollen Track-Record wie Ed Yardeni vorweisen, der gleichzeitig als besonders versierter Quant-Experte gilt und beispielsweise das Fed Stock Valuation Model (FSVM) entwickelt hat.

Entsprechend großes Gewicht gilt seinen Prognosen. Zum Beispiel als er kurz nach der Wahl von US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr eine Wiederholung der "Goldenden Zwanziger" des vorigen Jahrhunderts in Aussicht gestellt und einen S&P 500 von 10.000 Punkten prognostiziert hat.

Gold und S&P 500 bis 2030 auf 10.000 US-Dollar!

Dieses Kursziel hat er in seiner jüngsten Einschätzung erneut bekräftigt. Gleichzeitig hat er sich auch zu Gold geäußert – etwas, das er eigentlich nur selten tut. Auch hier lässt seine Prognose aufhorchen: Er sieht das Edelmetall bis Ende 2029 auf 10.000 US-Dollar pro Feinunze steigen. Das würde gegenüber dem Kurs vom Mittwoch einem Aufschlag von fast 140 Prozent entsprechen.

Für dieses Jahr hält er Gold für bereits fair bewertet, kurzfristig erwartet er daher keinen weiteren Anstieg. Die nächste Rallyestufe sieht er erst in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres zünden mit einem Kursziel von 5.000 US-Dollar für das Ende von 2026.

Auf 10.000 US-Dollar soll das Edelmetall dann vor allem deshalb ansteigen, weil Gold langfristig hoch mit der Gesamtmarktentwicklung korreliert sei, wenngleich die kurzfristige Korrelation negativ ist.

Implizite Warnung vor weiterer Dollar-Entwertung

Argumentationsgrundlage seiner Bullenthese ist neben dem Fed-Modell, das die Aktienmarktrendite mit den Renditen des Anleihenmarktes vergleicht, die Erwartung eines Melt-ups am Markt mit unkontrolliert ansteigenden Aktienkursen – ausgelöst durch fiskalische Expansion einerseits und eine lockere Geldpolitik der Notenbank andererseits.

Seiner optimistischen Prognose liegt also auch die unausgesprochene Annahme einer weiteren Entwertung des US-Dollars zugrunde. Das sollten vor allem Anlegerinnen und Anleger aus dem Ausland bedenken, wenn sie in US-Assets investieren.

Zu Bitcoin äußerte er sich zum wiederholten Male nicht, da es keine Möglichkeit gäbe, die Kryptowährung sinnvoll zu bewerten. Er bekräftige jedoch seine Einschätzung, dass Bitcoin kein digitales Gold, sondern digitale Tulpen sei – eine Anspielung auf die Tulpen-Manie in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts.

Gold in Lauerstellung, baut weiter Überhitzung ab

Am Mittwoch zeigte sich Gold von kühnen Prognosen unbeeindruckt und mit rund 4.200 US-Dollar pro Feinunze gegenüber dem Vortag kaum verändert. Die nächsten größeren Impulse dürften die PCE-Daten am Freitag sowie die Notenbanksitzungen der Fed in der kommenden Woche sowie der Bank of Japan in der darauffolgenden Woche liefern.

Mit Blick auf die technischen Indikatoren ist die Verschnaufpause der letzten Wochen hochwillkommen, um den überkauften RSI zu konsolidieren, der mit 73 Punkten auf Wochenbasis noch immer im fortgeschrittenen Bereich liegt, wenngleich er sich auf Tageskursbasis bereits auf 61 Zähler abgekühlt hat, nachdem er zeitweise auf ein Extremniveau geklettert war.

Fazit: Bullishe Prognose mit Mahnung zu Vorsicht

Finanzmarktexperte Ed Yardeni sieht bis zum Ende des Jahrzehnts nicht nur den US-Gesamtmarktindex S&P 500, sondern auch Gold auf 10.000 US-Dollar steigen. Er verweist hierfür auf die langfristig hohe Korrelation der beiden Assets, steigende Unternehmensgewinne, wachsende Staatsausgaben und eine lockere Geldpolitik – Umstände, die gleichzeitig auf eine wachsende Risikobereitschaft der Anlegerinnen und Anleger treffen.

Für Investoren aus dem Ausland beinhaltet das aber auch die Warnung vor einer weiteren Entwertung des US-Dollars, welche Kursgewinne schmälern oder sogar gänzlich wettmachen könnten. Es gilt für die Zukunft daher noch stärker als ohnehin schon, sich als Anlegerin, als Anleger auch geographisch möglichst breit zu diversifizieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

