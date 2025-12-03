    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Mega-Kursziel

    1985 Aufrufe 1985 1 Kommentar 1 Kommentar

    Gold auf 10.000 US-Dollar? Das hält dieser Analyst für möglich!

    Für den Goldpreis optimistische Analystinnen und Analysten gibt es viele, doch Ed Yardeni sticht mit einem besonders hohen Kursziel hevor.

    Für Sie zusammengefasst
    • Ed Yardeni prognostiziert Goldpreis von 10.000 USD.
    • S&P 500 soll bis 2030 ebenfalls 10.000 USD erreichen.
    • Warnung vor Dollar-Entwertung für ausländische Anleger.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Mega-Kursziel - Gold auf 10.000 US-Dollar? Das hält dieser Analyst für möglich!
    Foto: Alexander Limbach - picture alliance / Zoonar

    Ed Yardeni: Kein Perma-Bulle wie jeder andere

    Egal ob Cathie Wood, Dan Ives, Tom Lee oder Michael Saylor: Entweder für bestimmte Asset-Klassen oder gleich den gesamten Markt besonders optimistische Analystinnen und Analysten gibt es viele.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.380,83€
    Basispreis
    4,56
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.350,00€
    Basispreis
    4,68
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Doch wenige unter den sogenannten Perma-Bullen können dabei einen so eindrucksvollen Track-Record wie Ed Yardeni vorweisen, der gleichzeitig als besonders versierter Quant-Experte gilt und beispielsweise das Fed Stock Valuation Model (FSVM) entwickelt hat.

    Entsprechend großes Gewicht gilt seinen Prognosen. Zum Beispiel als er kurz nach der Wahl von US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr eine Wiederholung der "Goldenden Zwanziger" des vorigen Jahrhunderts in Aussicht gestellt und einen S&P 500 von 10.000 Punkten prognostiziert hat.

    Gold und S&P 500 bis 2030 auf 10.000 US-Dollar!

    Dieses Kursziel hat er in seiner jüngsten Einschätzung erneut bekräftigt. Gleichzeitig hat er sich auch zu Gold geäußert – etwas, das er eigentlich nur selten tut. Auch hier lässt seine Prognose aufhorchen: Er sieht das Edelmetall bis Ende 2029 auf 10.000 US-Dollar pro Feinunze steigen. Das würde gegenüber dem Kurs vom Mittwoch einem Aufschlag von fast 140 Prozent entsprechen.

    Für dieses Jahr hält er Gold für bereits fair bewertet, kurzfristig erwartet er daher keinen weiteren Anstieg. Die nächste Rallyestufe sieht er erst in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres zünden mit einem Kursziel von 5.000 US-Dollar für das Ende von 2026.

    Auf 10.000 US-Dollar soll das Edelmetall dann vor allem deshalb ansteigen, weil Gold langfristig hoch mit der Gesamtmarktentwicklung korreliert sei, wenngleich die kurzfristige Korrelation negativ ist.

    Implizite Warnung vor weiterer Dollar-Entwertung

    Argumentationsgrundlage seiner Bullenthese ist neben dem Fed-Modell, das die Aktienmarktrendite mit den Renditen des Anleihenmarktes vergleicht, die Erwartung eines Melt-ups am Markt mit unkontrolliert ansteigenden Aktienkursen – ausgelöst durch fiskalische Expansion einerseits und eine lockere Geldpolitik der Notenbank andererseits.

    Seiner optimistischen Prognose liegt also auch die unausgesprochene Annahme einer weiteren Entwertung des US-Dollars zugrunde. Das sollten vor allem Anlegerinnen und Anleger aus dem Ausland bedenken, wenn sie in US-Assets investieren.

    Zu Bitcoin äußerte er sich zum wiederholten Male nicht, da es keine Möglichkeit gäbe, die Kryptowährung sinnvoll zu bewerten. Er bekräftige jedoch seine Einschätzung, dass Bitcoin kein digitales Gold, sondern digitale Tulpen sei – eine Anspielung auf die Tulpen-Manie in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts.

    Gold

    -0,02 %
    +1,19 %
    +4,91 %
    +19,08 %
    +59,45 %
    +134,37 %
    +128,84 %
    +287,51 %
    +953,96 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Gold in Lauerstellung, baut weiter Überhitzung ab

    Am Mittwoch zeigte sich Gold von kühnen Prognosen unbeeindruckt und mit rund 4.200 US-Dollar pro Feinunze gegenüber dem Vortag kaum verändert. Die nächsten größeren Impulse dürften die PCE-Daten am Freitag sowie die Notenbanksitzungen der Fed in der kommenden Woche sowie der Bank of Japan in der darauffolgenden Woche liefern.

    Mit Blick auf die technischen Indikatoren ist die Verschnaufpause der letzten Wochen hochwillkommen, um den überkauften RSI zu konsolidieren, der mit 73 Punkten auf Wochenbasis noch immer im fortgeschrittenen Bereich liegt, wenngleich er sich auf Tageskursbasis bereits auf 61 Zähler abgekühlt hat, nachdem er zeitweise auf ein Extremniveau geklettert war.

    Fazit: Bullishe Prognose mit Mahnung zu Vorsicht

    Finanzmarktexperte Ed Yardeni sieht bis zum Ende des Jahrzehnts nicht nur den US-Gesamtmarktindex S&P 500, sondern auch Gold auf 10.000 US-Dollar steigen. Er verweist hierfür auf die langfristig hohe Korrelation der beiden Assets, steigende Unternehmensgewinne, wachsende Staatsausgaben und eine lockere Geldpolitik – Umstände, die gleichzeitig auf eine wachsende Risikobereitschaft der Anlegerinnen und Anleger treffen.

    Für Investoren aus dem Ausland beinhaltet das aber auch die Warnung vor einer weiteren Entwertung des US-Dollars, welche Kursgewinne schmälern oder sogar gänzlich wettmachen könnten. Es gilt für die Zukunft daher noch stärker als ohnehin schon, sich als Anlegerin, als Anleger auch geographisch möglichst breit zu diversifizieren.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4415,56$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Mega-Kursziel Gold auf 10.000 US-Dollar? Das hält dieser Analyst für möglich! Für den Goldpreis optimistische Analystinnen und Analysten gibt es viele, doch Ed Yardeni sticht mit einem besonders hohen Kursziel hevor.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     