Fortuna beauftragt Studie zur Erweiterung der Séguéla- Mine, an der Elfenbeinküste

Vancouver, 3. Dezember 2025 – Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (- https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-on-strong-q3-resu ... -) freut sich bekannt zu geben, dass Lycopodium Minerals Canada Ltd. ausgewählt wurde, um die Studie zu den Optionen für die Erweiterung der Verarbeitungsanlage in Séguéla (die „Studie“) durchzuführen, die Fortunas nächste Wachstumsphase in der Elfenbeinküste unterstützen soll.

Wichtige Highlights

- Das Unternehmen hat kürzlich berichtet:

Fortuna erweitert Mineralreserven und Mineralressourcen für die Mine Séguéla in der Elfenbeinküste .

Die Lebensdauer der Mine wurde auf 7,5 Jahre verlängert.

Der Abschluss der Untertagebau-Studie, die die potenzielle Umwandlung von bis zu 3,6 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 4,34 g/t, die 502.000 Unzen Gold an angezeigten Mineralressourcen von Sunbird enthalten, in Mineralreserven unterstützt, wird für Dezember 2025 erwartet.

- Bewertung von Erweiterungsoptionen mit dem Ziel, den Durchsatz der Verarbeitungsanlage um 15 bis 40 Prozent zu erhöhen.

- Der Abschluss der Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Anlage ist für das zweite Quartal 2026 geplant.

Jorge A. Ganoza, President und CEO, kommentierte: „Die Einleitung der Studie zur Erweiterung der Anlage in Séguéla ist ein wichtiger Schritt, um die nächste Wachstumsphase für die Mine einzuleiten und die Chancen, die sich aus unserem Explorationserfolg ergeben, voll auszuschöpfen.“ Herr Ganoza fuhr fort: „Die Vergabe der Studie an Lycopodium spiegelt unser Vertrauen in deren tiefgreifendes Verständnis von Séguéla und deren Fähigkeit wider, praktische, innovative Lösungen zu liefern.“ Herr Ganoza schloss: „Zusammen mit den kontinuierlichen Fortschritten bei unserem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal bringt diese Arbeit Fortuna unserem Ziel näher, innerhalb der nächsten drei Jahre eine jährliche Goldäquivalentproduktion von etwa 500.000 Unzen zu erreichen.“

Studie zu Optionen für die Erweiterung der Verarbeitungsanlage

Die Studie wird praktische und kosteneffiziente Lösungen evaluieren, um die Durchsatzleistung der Verarbeitungsanlage in Séguéla über ihre derzeitige Kapazität von 1,75 Mio. Tonnen pro Jahr auf 2,0 bis 2,5 Mio. Tonnen pro Jahr zu steigern und gleichzeitig die metallurgische Leistung zu optimieren, um ihr volles Produktionspotenzial auszuschöpfen, mit einem Ziel von mehr als 200.000 Unzen Gold pro Jahr. Diese Wachstumsinitiative unterstützt das strategische Ziel von Fortuna, den Wert der Mine Séguéla zu maximieren und dem Ressourcenwachstum Rechnung zu tragen, einschließlich der möglichen zukünftigen Einbeziehung der unterirdischen Mineralisierung aus der Lagerstätte Sunbird in den Minenplan.

Lycopodium bringt beispielloses Fachwissen in dieses Projekt ein, da das Unternehmen die Verarbeitungsanlage von Séguéla entworfen, gebaut und in Betrieb genommen hat. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Durchführung westafrikanischer Goldprojekte und sein solider technischer Ansatz gewährleisten eine umfassende Bewertung der Erweiterungsszenarien, einschließlich Kapital- und Betriebskostenschätzungen, Risikoanalyse und Umsetzungsplanung.

Die Studie soll umgehend beginnen und innerhalb des zweiten Quartals 2026 abgeschlossen werden. Fortuna freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit Lycopodium, um diese wichtige organische Wachstumsinitiative voranzutreiben.

Qualifizierte Person

Raul Espinoza, Director of Technical Services, ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und als Chartered Professional in Mining – FAusIMM (CP) mit der Mitgliedsnummer 309581 registriert sowie eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Espinoza hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt und die zugrunde liegenden Daten verifiziert.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio von Explorationsprojekten in Argentinien, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristige gemeinsame Werte durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Erweiterung der Kapazität der Verarbeitungsanlage und einer möglichen Steigerung der jährlichen Goldproduktion in Séguéla umfassen; Aussagen zum prognostizierten Ressourcenwachstum, einschließlich der möglichen zukünftigen Einbeziehung der unterirdischen Mineralisierung der Lagerstätte Sunbird in den Abbauplan; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seines geschätzten jährlichen Wachstumsziels für die Goldäquivalentproduktion; den voraussichtlichen Zeitplan für den Abschluss der Studie; die geschätzte Lebensdauer der Mine Séguéla; Aussagen über die mögliche Umwandlung von angezeigten Mineralressourcen in Mineralreserven bei Sunbird und den voraussichtlichen Zeitpunkt dafür; Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven; die vorgeschlagenen Explorationspläne und -ziele des Unternehmens; Aussagen über die Geschäftsstrategien, Pläne und Aussichten des Unternehmens; die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der Finanzmärkte; die Auswirkungen des Inflationsdrucks auf die Geschäftstätigkeit und den Betrieb des Unternehmens; die zukünftigen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; Erwartungen hinsichtlich der Schätzungen der Metallgehalte und der Auswirkungen etwaiger Abweichungen von den tatsächlichen Metallgehalten; angenommene und zukünftige Metallpreise; der Wert der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; und die zukünftige finanzielle oder operative Leistung des Unternehmens. Häufig, aber nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie „geschätzt“, „potenziell“, „offen“, „zukünftig“, „angenommen“, „prognostiziert“, „vorgeschlagen“, „verwendet“, „detailliert“, „war“, „Gewinn“, „geplant“, „widerspiegeln“, „wird“, „voraussichtlich“, „geschätzt“, „enthalten“, „verbleibend“, „sein“ oder Aussagen, dass Ereignisse „könnten“ oder „sollten“ eintreten oder erreicht werden, sowie ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralverarbeitung, Unsicherheiten in Bezug auf die Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven, Unsicherheiten in Bezug auf Kapital- und Betriebskosten, Produktionspläne und wirtschaftliche Erträge, Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen, Risiken im Zusammenhang mit der Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven, Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und Projektentwicklung, Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern aufgrund von Devisenkontrollen; Umweltfragen, einschließlich der Erlangung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenzieller Haftungsansprüche; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur- und Klimabedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Umwelt (einschließlich der Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Anforderungen zur Dekarbonisierung sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Sammelgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada)); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Kriegen, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie z. B. den Konflikten zwischen der Ukraine und Russland sowie zwischen Israel und der Hamas, und deren möglichen Auswirkungen auf die globale Wirtschaftstätigkeit; Risiken im Zusammenhang mit der Kündigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemein en und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung durch soziale Medien und andere webbasierte Anwendungen; potenzielle Widerstände gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, das Eigentumsrecht an den Mineralienvorkommen des Unternehmens zu behalten oder zu verlängern; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von Unternehmen und Vermögenswerten, die vom Unternehmen erworben wurden; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; Gerichtsverfahren und potenzielle Gerichtsverfahren; Unsicherheiten im Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnte; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Warentermin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Schwankungen der Wechselkurse und Zinssätze; Steuerprüfungen und Neubewertungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten in Bezug auf Konzentratbehandlungsgebühren und Transportkosten; Angemessenheit der vom Unternehmen für die Landrekultivierung bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von Informationstechnologiesystemen, die Störungen, Schäden, Ausfällen und Risiken bei der Implementierung und Integration unterliegen; Probleme im Bereich der Arbeitsbeziehungen; sowie die Faktoren, die unter „Risikofaktoren” im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr erläutert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit der aktuellen Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens in Übereinstimmung mit den öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen geben wird, die das Unternehmen, seine Liegenschaften oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigen (die von der Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Zeitpunkte der Gewinnung und Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; die Dauer und die Auswirkungen geopolitischer Unsicherheiten auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Trends bei den Mineralpreisen, der Inflation und den Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen erteilt werden; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommt, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen, sowie andere hierin dargelegte Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Fortuna Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 8,26EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.