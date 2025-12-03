Verdoppelt sich der Silberpreis 2026? An dieser Silberaktie kommt keiner vorbei

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Was ist 2026 für Silber möglich? Verdoppelt sich der Silberpreis?

Es ist eine durchaus sehr gewagte Annahme, dass der Silberpreis sich im nächsten Jahr verdoppeln könnte. Doch, es war mindestens genauso gewagt, zu Jahresbeginn 2025 dem Silberpreis eine Rallye auf fast 60 US-Dollar zuzubilligen. Angesichts des vermeintlich aktuell schwindelerregenden Preisniveaus von knapp 60 US-Dollar mag es schon vergessen sein, dass Silber am Jahreswechsel von 2024 auf 2025 bei unter 30 US-Dollar notierte.

Es ist enormer Druck im Kessel! Die strukturellen Preistreiber, die die fulminante Rallye von Silber in den letzten Monaten begleiteten bzw. ermöglichten, sind bis auf weiteres intakt. Der Bogen lässt sich von der defizitären Phase, in der sich Silber befindet, über eine ansteigende Investmentnachfrage (Silber als sicherer Hafen mehr als nur eine Alternative zu Gold) bis hin zur ausgeprägten Schwäche des US-Dollars spannen. Die Fed könnte am 10. Dezember noch etwas Öl ins Feuer gießen und die US-Dollar-Schwäche weiter anheizen.

An dieser Silberaktie kommt keiner vorbei

Mit Silberaktien kann man bekanntlich die Entwicklung von Silber hebeln. Das gilt für anziehende Silberpreise und für fallende. So ist es auch nicht verwunderlich, dass einzelne Produzentenaktien seit dem Jahresbeginn Kurssteigerungen von über 200 Prozent verzeichnen. Das gilt nicht nur für Explorer oder kleinere dynamische Produzenten. Nein, das gilt auch für alteingesessene Unternehmen, für Urgesteine. Hecla Mining gilt als der älteste, an der Börse gelisteten Silberproduzent. Die Aktie schwang sich in den letzten Monaten zu einem Husarenritt sondergleichen auf. Noch zum Jahresbeginn war die Aktie für unter 5 US-Dollar zu haben. Mittlerweile muss man 17,5 US-Dollar auf den Tisch legen. Das ist bis dato eine Kurssteigerung von gut 250 Prozent! Vermeintliche KI-Überflieger wie Nvidia und Palantir können in diesem Jahr von einer derartigen Kursperformance nur träumen.

Was ermöglichte die Kursrallye?

Die Basis war wenig überraschend der rasante Anstieg des Silberpreises. Auch die Goldpreishausse wirkte sich positiv aus, fördert doch Hecla Mining auch beachtliche Mengen Gold. Gleichzeitig sind die betriebenen Minen reich an Zink und Blei. Das hält die Produktionskosten niedrig. So lagen im 3. Quartal 2025 die AISC bei 11,01 US-Dollar je Unze Silber und 1.746 US-Dollar je Unze Gold.

Die Gewinne sprudelten in den letzten Quartalen. Der free cash flow entwickelte sich prächtig. Das versetzte Hecla Mining wiederum in die Lage, die Verschuldung zurückzufahren und so die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu stärken. Die Aktie gewann somit auch unter diesem Aspekt an Attraktivität. Seit dem 22. September ist Hecla Mining zudem im S&P SmallCap 600 Index gelistet. Auch diesen Punkt sollte man nicht außer Acht lassen, erweitert sich durch die Indexaufnahme doch der Kreis potenzieller Investoren noch einmal deutlich.

Ist Hecla Mining auch 2026 ein Rallye-Kandidat?

Das Zeug hierzu hätten die US-Amerikaner ohne Zweifel, setzt man eine Fortsetzung der positiven Preisentwicklung von Gold und Silber einmal voraus. Hecla Mining fliegt immer etwas unter dem Radar. Der Fokus der meisten Anleger und Investoren liegt auf den Großen der Branche - allen voran Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines, Pan American Silver und Fresnillo etc.

Doch in den letzten Monaten gelang es Hecla Mining, etwas aus dem übermächtigen Schatten der Großen zu treten. Das exponierte Kursniveau macht die Aktie jedoch immer anfälliger für temporäre Gewinnmitnahmen. Diese könnten durchaus etwas knackiger ausfallen. Die zentrale Unterstützung ist aktuell in den Bereich von 12 US-Dollar zu verorten. Solange sich etwaige Korrekturen oberhalb von 12 US-Dollar abspielen, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Der Weg ist frei…

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

