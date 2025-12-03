DZ BANK stuft Patrizia auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Patrizia von 9,50 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger attestierte der Immobilieninvestmentgesellschaft am Mittwoch in seinem Resümee einen soliden Neunmonatsbericht mit strikter Kostendisziplin und gehobenem Ziel für das operative Ergebnis 2025./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 7,46EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: Patrizia

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

