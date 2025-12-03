WARBURG RESEARCH stuft Hugo Boss auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hugo Boss nach dem Strategie-Update mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Der Konzernausblick auf 2026 sei enttäuschend, schrieb Jörg Philipp Frey in seiner am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Positiv wertete er dagegen, dass der Modehersteller im Jahr 2027 dann wieder zu Wachstum bei Umsatz und Gewinn zurückkehren wolle. Zudem dürfte der freie Barmittelfluss anhaltend stark bleiben./rob/tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 34,77EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 12:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Jörg Philipp Frey

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



