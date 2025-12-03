    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCrowdStrike Holdings Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Kroll erweitert seine globalen MDR-Services und migriert den Schutz zu CrowdStrike Falcon Complete Next-Gen MDR

    Die Partnerschaft vereint die Cyber-Expertise von Kroll mit der CrowdStrike Falcon-Plattform, um einen rund um die Uhr verfügbaren, von Experten und Agenten geleiteten Rundumschutz für den gesamten globalen Kundenstamm zu bieten

    NEW YORK, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Kroll, der führende unabhängige Anbieter von globalen Finanz- und Risikoberatungslösungen, und CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) haben heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft bekannt gegeben, um Managed Detection and Response (MDR)-Services zu verbessern und die Cyber-Resilienz ihrer Kunden weltweit zu beschleunigen.

    Im Rahmen der Partnerschaft rechnet Kroll damit, dass der Schutz für mehr als eine halbe Million Endpunkte auf die CrowdStrike Falcon-Plattform migriert wird, die durch Falcon Complete Next-Gen MDR über das Falcon Complete for Service Providers-Programm unterstützt wird. Durch die Konsolidierung mehrerer älterer Tools und Einzelprodukte auf der einheitlichen, KI-basierten Plattform von CrowdStrike wird Kroll eine schnellere und effektivere Erkennung, Untersuchung und vollständige Behebung von Sicherheitsvorfällen ermöglichen und gleichzeitig weiterhin seine erstklassige Beratungskompetenz im Bereich Cybersicherheit und Incident Response bereitstellen.

    Falcon Complete Next-Gen MDR sorgt für eine 75 % Reduzierung der mittleren Reaktionszeit („Mean Time to Respond", MTTR) und löst jährlich mehr als 13 Millionen Erkennungen – eine Leistung, die die unübertroffene Fähigkeit der Plattform unterstreicht, expertengeführte Operationen und KI-gesteuerte Automatisierung zu vereinen, um Sicherheitsverletzungen schnell und präzise zu stoppen.

    „Die Umstellung von Kroll auf Falcon Complete Next-Gen MDR stellt einen entscheidenden Moment für den MDR-Markt dar", erklärte Tom Etheridge, Leiter der globalen Dienstleistungen bei CrowdStrike. „Diese Partnerschaft zeigt, wohin sich die Branche entwickelt: Sie kombiniert erstklassiges Fachwissen mit KI-nativer Technologie, um einen schnelleren, intelligenteren Schutz über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu bieten. Gemeinsam setzen CrowdStrike und Kroll neue Maßstäbe hinsichtlich der Erwartungen, die Unternehmen an Managed Detection and Response stellen sollten."

