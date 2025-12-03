DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BILFINGER auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger nach dem Kapitalmarkttag von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dort habe sich der Industriedienstleister deutlich ambitioniertere Ziele gesetzt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die neuen Vorgaben seien hinsichtlich Umsatz und Profitabilität ein klarer Schritt nach vorn./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 102,3EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 12:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: BILFINGER

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



