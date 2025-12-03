So soll in Großbritannien der Buchmarkt mit Google-KI revolutioniert werden

Bloomsbury Publishing gab am Mittwoch bekannt, eine strategische Zusammenarbeit mit Google Cloud eingegangen zu sein. Ziel ist es, dabei mithilfe von KI die Buchfindung, den Buchabsatz und die Lernergebnisse zu verbessern. Der in London ansässige Verlag gab bekannt, dass die Zusammenarbeit den Zugang zu den KI-Technologien von Google Cloud, wie NotebookLM, Vertex AI und Gemini Enterprise, ermöglichen wird. Google Cloud ist eine Suite von Cloud-Computing-Diensten, die von der Alphabet-Tochter Google angeboten wird.

Bloomsbury erklärte, die Vorteile umfassten Sucherkenntnise zur Verbesserung der Trendanalyse und des Buchabsatzes sowie maßgeschneiderte Druckprognosemodelle zur Verbesserung des Bestandsmanagements. Die Zusammenarbeit folgt auf einen nicht-exklusiven KI-Lizenzvertrag, den Bloomsbury im ersten Halbjahr in seiner akademischen und beruflichen Sparte abgeschlossen hat. Das Unternehmen erklärte, es werde seine Dienstleistungen in diesem Bereich mithilfe von KI-Tools weiter verbessern.

Nigel Newton, CEO von Bloomsbury kommentierte dies wie folgt: "Bloomsbury freut sich, im Rahmen dieser Zusammenarbeit mit Google zu demonstrieren, wie Spitzentechnologie die Auffindbarkeit und den Absatz von Büchern steigern und die Auseinandersetzung mit Inhalten verändern kann, um die Lernergebnisse zu verbessern."

Die Aktien von Bloomsbury verloren seit Jahresbeginn mehr als 30 Prozent und werden mit 5,35 Euro bewertet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

