DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hugo Boss auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss nach strategischen Aussagen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Der dort angekündigte Fokus auf die drei Aspekte Marken, Vertrieb und Effizienzsteigerungen sei nicht wirklich neu, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Es handele sich eher um eine Fortschreibung bisheriger strategischer Maßnahmen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 35,18EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 12:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



