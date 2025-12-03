SUESS MicroTec Aktie legt weiter zu - +5,38 % - 03.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Mit einer Performance von +5,38 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -77,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 36,02€, mit einem Plus von +5,38 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SUESS MicroTec über einen Zuwachs von +40,68 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +4,18 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SUESS MicroTec -30,23 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,18 % 1 Monat +23,00 % 3 Monate +40,68 % 1 Jahr -27,57 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 690,45 Mio.EUR € wert.

Zur Wochenmitte ist es am deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts gegangen. Der Dax lag am Mittwoch gegen Mittag mit 0,3 Prozent im Plus bei 23.780 Zählern. Damit weitete der Leitindex die Gewinne vom Vortag zwar noch etwas aus, setzt aber die …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Gute Nachrichten aus den USA haben am Mittwoch für beste Stimmung für die europäische Halbleiterbranche gesorgt. Erfreuliche Auftragszahlen der auf Künstliche Intelligenz (KI) fokussierten Marvell Technology und eine Übernahme zogen Aktienkäufe auf …

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.