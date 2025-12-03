UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern müsse nun nach dem Rückzug britischer und niederländischer Exportkreditagenturen eine zusätzliche Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 600 Millionen Dollar für sein Projekt in Mosambik stemmen, schrieb Henri Patricot am Dienstagabend. Die Aussichten für die nächsten vier Jahre dürften sich dadurch aber nicht wesentlich ändern. Der Experte rechnet mit einem endgültigen Start Anfang 2030, sollte das Projekt bald wieder aufgenommen werden./rob/tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 18:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 56,94EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Henri Patricot

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



