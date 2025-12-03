Joberhalt hat oberste Priorität

Rabatt gibt es unabhängig von einer Förderung. Autohäuser schlagen das nicht auf. Damals war das so beim Autokauf, daß man vom Listenpreis einen guten Rabatt abgezogen bekam. Die Rabatte fallen unterschiedlich aus je nach Personenkreis. Privat, Geschäftskunden, Großkunden, Personen mit Behinderung, öffentlicher DIenst, Jagd und Forstverbände usw.





Das Autohaus druckte den Antrag für die Förderprämie aus, die unterschrieb man, anschließend gabs Geld aus dem staatlichen Topf.

Wie gesagt, man kann nur gewinnen, sowohl als Autokäufer wie auch als AKtionär.





Ich habe den Eindruck, daß 90% aller User hier sich nicht mit der Sache beschäftigen. Die wichtigste Frage ist, ob der VW Konzern den 1.0 Liter Motor auf Hybrid umrüstet, um vollumfänglich zu profitieren. Dann sind 100% Kurspotenzial drin. Da nächstes Jahr die Euro 7 Norm kommt, gehe ich davon aus. Eine Anfrage habe ich bereits gestellt an den Vorstand.





Vielleicht sollten auch andere User/Aktionäre sich um eine Anfrage in Sachen 1.0 Liter Motor und dessen Hybrid Nachrüstung bemühen, weil sich das extremst auf das eigene Invest auswirken könnte im positiven Sinne. Folgende Modelle sind davon betroffen:





Marke Modell(e) mit 1.0‑Liter Motor

VW Polo, T‑Cross, Taigo

Audi A1 Sportback, A1 Allstreet, Q2

Seat Ibiza, Arona





Škoda Fabia, Kamiq, Scala





Der Konzern sollte und könnte umgehend eine Pressemeldung oder Lösung präsentieren, dann sehen wir hier ganz andere Kurse.



