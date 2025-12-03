Ministerpräsident Lies bei VW
Joberhalt hat oberste Priorität
- Erhalt von Industrie-Jobs hat höchste Priorität.
- Elektromobilität bleibt zentraler Leitweg bis 2035.
- Verlässliche Rahmenbedingungen aus Berlin und Brüssel nötig.
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Angesichts der anhaltenden Krise in der Autobranche hat Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies den Erhalt von Industrie-Jobs zum obersten Ziel erklärt. "Jede Entscheidung müssen wir der Sicherung von Arbeitsplätzen und unserer industriellen Substanz unterordnen", sagte der SPD-Politiker anlässlich der Volkswagen -Betriebsversammlung in Wolfsburg. Es gehe jetzt um Verlässlichkeit und Planungssicherheit statt um Schlagzeilen und politische Trophäen, sagte Lies.
Beim Werben um verlässliche, realistische Leitplanken aus Berlin und Brüssel seien erste Erfolge sichtbar. "Elektromobilität bleibt unser Leitweg. Zusätzliche Technologieoptionen setzen wir auf dem Weg nach 2035 und darüber hinaus pragmatisch ein", sagte Lies mit Blick auf die aktuelle Debatte um das sogenannte Verbrenner-Aus ab 2035.
Der niedersächsische Regierungschef sprach am Mittwoch bei dem nicht öffentlichen Treffen zur VW -Belegschaft. Das Land ist mit 20 Prozent zweitgrößter VW-Anteilseigner, Lies sitzt im Aufsichtsrat. Auch von VW-Chef Oliver Blume und der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo waren Reden geplant./bch/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 103,2 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 13:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +9,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,73 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -16,59 %/+43,13 % bedeutet.
Rabatt gibt es unabhängig von einer Förderung. Autohäuser schlagen das nicht auf. Damals war das so beim Autokauf, daß man vom Listenpreis einen guten Rabatt abgezogen bekam. Die Rabatte fallen unterschiedlich aus je nach Personenkreis. Privat, Geschäftskunden, Großkunden, Personen mit Behinderung, öffentlicher DIenst, Jagd und Forstverbände usw.
Marke Modell(e) mit 1.0‑Liter Motor
VW Polo, T‑Cross, Taigo
Audi A1 Sportback, A1 Allstreet, Q2
Seat Ibiza, Arona
Jemand noch short? Ich denke, dass Thema ist durch für dieses Jahr...Wir sehen noch die 110!
... bist du nicht der, der PUTS`s in der Bodenbildung kauft Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif