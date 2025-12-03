    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUranium Energy AktievorwärtsNachrichten zu Uranium Energy
    465 Aufrufe 465 0 Kommentare 0 Kommentare

    Uranium Energy Corp gibt Termin für die Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026, Telefonkonferenz und Webcast bekannt

    Corpus Christi, Texas – 3. Dezember 2025 Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das „Unternehmen“ oder „UEC“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy- ...) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor Börsenbeginn am Mittwoch, dem 10. Dezember 2025, veröffentlichen wird.

     

    Am Mittwoch, dem 10. Dezember 2025, findet um 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT, 17:00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz statt, um diese Ergebnisse zu erörtern. Zur Teilnahme nutzen Sie bitte eine der folgenden Methoden:

     

    Webinar: Klicken Sie hier

    Nordamerika (gebührenfrei): 1-877-270-2148

    International: 1-412-902-6510

     

    Die Präsentation der Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 wird auf der Website von UEC unter www.uraniumenergy.com verfügbar sein. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird nach der Präsentation zur Verfügung stehen.

     

    Über Uranium Energy Corp

     

    Uranium Energy Corp ist Amerikas größter und am schnellsten wachsender Lieferant von Uran, das für die Erzeugung sicherer, sauberer und zuverlässiger Kernenergie benötigt wird. Das Unternehmen treibt die nächste Generation kostengünstiger, umweltfreundlicher In-Situ-Recovery- („ISR-“) Uranabbauprojekte in den Vereinigten Staaten und hochgradiger konventioneller Projekte in Kanada voran. Das Unternehmen verfügt über drei Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming mit einer lizenzierten Produktionskapazität von insgesamt 12,1 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr. Diese Produktionsplattformen werden durch lizenzierte zentrale Verarbeitungsanlagen („CPPs“) verankert und von mehreren US-amerikanischen ISR-Uranprojekten bedient. Im August 2024 begann der ISR-Betrieb auf dem Projekt Christensen Ranch in Wyoming, wobei mit Uran angereichertes Harz an die zentrale Verarbeitungsanlage Irigaray in Wyoming geschickt wurde. Das Unternehmen verfügt über diversifizierte Uranprojekte, darunter: (1) eine konventionelle Pipeline hochgradiger kanadischer Projekte, die durch das erstklassige Roughrider-Projekt verankert sind; (2) eines der größten physischen Uranportfolios an in den USA gelagertem U3O8; und (3) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an Uranium Royalty Corp., dem einzigen Royalty-Unternehmen in diesem Sektor. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die über jahrzehntelange praktische Erfahrung in der Kernbrennstoffindustrie verfügen, einschließlich der wichtigsten Aspekte der Uranexploration, -erschließung, -förderung und -produktion.

     

    Kontaktieren Sie Uranium Energy Corp Investor Relations unter:

    Gebührenfrei: (866) 748-1030

    Fax: (361) 888-5041

    E-Mail: info@uraniumenergy.com

     

    Informationen zur Börse:

    NYSE American: UEC

    WKN: AØJDRR

    ISN: US916896103

     

    In Europa:

    Swiss Resource Capital AG

    Jochen Staiger & Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Uranium Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 10,38EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Uranium Energy Corp gibt Termin für die Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026, Telefonkonferenz und Webcast bekannt Corpus Christi, Texas – 3. Dezember 2025 – Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das „Unternehmen“ oder „UEC“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     