    JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Unternehmensveranstaltung mit Fokus auf das Geschäft mit humanoiden Robotern mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Hold" belassen. Sie habe sich inzwischen von den Stärken des Auto- und Industriezulieferers in diesem Bereich und vom Mangel an echter Konkurrenz überzeugt, schrieb Vanessa Jeffriess am Mittwoch. Mit seiner guten Positionierung bieter dieser Markt dem Unternehmen eine siginifikante Chance - deren genaues Ausmaß die Expertin aber immer noch nicht ganz einschätzen kann./rob/tav/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Vanessa Jeffriess
    Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 6,50
    Kursziel alt: 6,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



