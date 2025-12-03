JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Unternehmensveranstaltung mit Fokus auf das Geschäft mit humanoiden Robotern mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Hold" belassen. Sie habe sich inzwischen von den Stärken des Auto- und Industriezulieferers in diesem Bereich und vom Mangel an echter Konkurrenz überzeugt, schrieb Vanessa Jeffriess am Mittwoch. Mit seiner guten Positionierung bieter dieser Markt dem Unternehmen eine siginifikante Chance - deren genaues Ausmaß die Expertin aber immer noch nicht ganz einschätzen kann./rob/tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 7,015EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 13:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6,50

Kursziel alt: 6,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

