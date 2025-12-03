JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach dem jährlichen Treffen der US-Radiologen mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf "Neutral" belassen. Dort habe Philips mit dem 3.0T MRI den ersten heliumfreien Magnetresonanztomographen (MRT) präsentiert, schrieb David Adlington am Mittwoch. Dieses hochwertige Marktsegment wachse derzeit am stärksten, weil Mediziner die Präzision zu erhöhen bestrebt seien./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 24,09EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18,30
Kursziel alt: 18,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
