JEFFERIES stuft Hugo Boss auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach dem Strategie-Update mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Frederik Wild nannte den Kapitalmarkttag einen Warnruf. "Wir sind skeptisch, inwieweit der Markt über diese Prognose für das kommende Jahr hinaus bereit sein wird, auf die Ziele für 2027 zu schauen", schrieb er am Mittwoch. Nachdem der Konzern zuletzt im Frühjahr 2024 die Ziele angepasst habe, impliziere die neue operative Gewinnprognose für das kommende Jahr in der Mitte der Spanne nun einen Rückgang um ein Fünftel. Nebenbei merkte er auch fehlende Aussagen zum Jahr 2025 kritisch an./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 35,04EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Frederick Wild
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41
Kursziel alt: 41
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
