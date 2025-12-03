    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Geschenke gesucht - Fast jeder Dritte holt sich Tipps von KI

    Für Sie zusammengefasst
    • 29% der Deutschen nutzen KI für Geschenke.
    • Junge Menschen und Familien sind Hauptnutzer.
    • Fast jeder Zweite nutzt KI-Tools wöchentlich.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Ein Gutschein, Spielzeug oder vielleicht doch lieber ein Buch? Die Menschen in Deutschland nutzen Anwendungen Künstlicher Intelligenz auch für die Suche nach Weihnachtsgeschenken. Laut einer Studie des Marktforschers NIQ lassen sich 29 Prozent von KI-Tools wie ChatGPT inspirieren und beraten. Besonders hoch ist der Anteil bei jungen Menschen und Familien mit Kindern.

    In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen liegt der Anteil bei 48 Prozent, bei den 30- bis 39-Jährigen bei 45 Prozent. 44 Prozent der Menschen mit Kindern verwenden KI, um Geschenkideen zu finden, bei anderen sind es nur 23 Prozent.

    "Eltern stehen häufig unter hohem zeitlichem Druck und müssen zudem eine größere und vielfältigere Liste an Geschenkwünschen koordinieren", sagte Mathias Friedrichs, NIQ-Experte für Konsumententrends. KI-Tools würden helfen, schnell passende Vorschläge zu erhalten, die Budget und Interessen berücksichtigen. Für die Untersuchung befragte NIQ rund 1.000 Menschen in Deutschland repräsentativ.

    Fast jeder Zweite nutzt Tools mehrmals wöchentlich

    Unterschiede zeigen sich auch beim Bildungsniveau: 35 Prozent der Personen mit Abitur oder Hochschulabschluss verwenden KI für die Geschenkesuche, bei Befragten mit niedrigerem oder mittlerem Bildungsabschluss sind es rund 25 Prozent.

    KI-Anwendungen kommen in Deutschland immer häufiger zum Einsatz, um nach Informationen zu suchen. In einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des Tüv-Verbands unter 1.005 Befragten gaben sich zwei von drei Befragten (65 Prozent) als Nutzer zu erkennen. Vor gut einem Jahr lag der Anteil noch bei knapp der Hälfte (53 Prozent). Im Oktober 2023 gaben nur 37 Prozent an, KI zu nutzen.

    Fast jeder zweite Befragte (45 Prozent) nutzt Tools wie ChatGPT mehrmals pro Woche, 12 Prozent sogar täglich. Besonders hoch ist die Nutzung bei den 16- bis 29-Jährigen./cr/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Geschenke gesucht - Fast jeder Dritte holt sich Tipps von KI Ein Gutschein, Spielzeug oder vielleicht doch lieber ein Buch? Die Menschen in Deutschland nutzen Anwendungen Künstlicher Intelligenz auch für die Suche nach Weihnachtsgeschenken. Laut einer Studie des Marktforschers NIQ lassen sich 29 Prozent von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     