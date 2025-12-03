    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAT&T AktievorwärtsNachrichten zu AT&T

    Keinerlei Rückgrat

    Das nächste Unternehmen kniet vor US-Präsident Donald Trump nieder!

    Der US-Telekommunikationskonzern AT&T stellt sein Gleichstellungsprogramm ein und gibt damit einer Forderung von US-Präsident Donald Trump nach.

    • AT&T stellt Gleichstellungsprogramm auf Druck ein.
    • Unternehmen zeigen Gehorsam gegenüber Trump-Politik.
    • Langfristige Folgen für DEI-Maßnahmen ungewiss.
    Keinerlei Rückgrat - Das nächste Unternehmen kniet vor US-Präsident Donald Trump nieder!
    US-Unternehmen: Unterwerfung ist das Gebot der Stunde

    Als einer der größten Ermöglicher von faschistischen Regimen gilt in der Totalitarismusforschung vorauseilender Gehorsam. Darunter wird in der Sozialpsychologie die freiwillige Vorwegnahme erwünschten Verhaltens verstanden.

    Darin überbieten sich US-Unternehmen spätestens seit dem zweiten Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump gegenseitig, wovon neben üppigen Großspenden auch peinliche Geschenke wie das von Apple-CEO Tim Cook zeugen – eine Plakette aus Gorilla Glas eingefasst in einen 24-karätigen Goldfuß.

    Abbau von Gleichstellungsmaßnahmen gefordert

    Eine weitere Unterwerfungsgeste vieler Konzerne ist das Einstellen von sogenannten DEI-Maßnahmen. Dahinter verbergen sich Initiativen zur Gleichstellung und zum Abbau diskriminierender Praktiken.

    Dieser Forderung von Trump und zahlreichen Republikanern sind viele Unternehmen bereits nachgekommen. Auch solche, die unter Ex-Präsident Joe Biden noch öffentlich Gleichstellung gefördert und mit Inklusivität geworben haben – Regenbogenflaggen zum Pride Month inklusive.

    AT&T zieht nach und baut DEI-Programme ab

    Moralische Flexibilität beweist jetzt auch der US-Telekommunikationsanbieter und Dividendenwert AT&T. Das Unternehmen gab am Mittwoch bekannt, sämtliche Gleichstellungs- und Inklusionsmaßnahmen zu einzustellen.

    Damit folgt der Konzern Wettbewerbern wie Verizon und der US-Tochter der Deutschen Telekom (T-Mobile US), die sich schon zuvor vor Trump in den Staub geworfen und ihrerseits das Ende von DEI-Maßnahmen angekündigt haben.

    Kuschen vor Trump soll Deal-Wahrscheinlichkeit erhöhen

    Für die Maßnahme gibt es neben der Furcht vor Repressalien einen einfachen Grund. AT&T möchte von Anbieter U.S. Cellular Mobilfunklizenzen im Wert von 1,02 Milliarden US-Dollar kaufen und benötigt hierfür die Zustimmung der Telekommunikationsbehörde FCC, welche dem vom Trump-Vertrauten Howard Lutnick verantworteten Handelsministerium unterstellt ist.

    In seiner Einreichung an die FCC gibt AT&T an, dass sich die "rechtliche Grundlage" für DEI-Maßnahmen verändert habe und das Unternehmen bestreibt sei, sich der neuen Rechtsgrundlage anzupassen.

    Um die erhoffte Freigabe für den Kauf der Lizenzen zu erhalten, hat AT&T also in vorauseilendem Gehorsam seine Gleichstellungsmaßnahmen eingestellt – ein Deal, der ganz nach dem Geschmack und Vorbild von Trump sein dürfte: Leistung und Gegenleistung.

    AT&T

    -0,06 %
    -1,08 %
    +4,32 %
    -11,51 %
    +9,03 %
    +35,50 %
    +9,43 %
    -5,49 %
    +25,10 %
    ISIN:US00206R1023WKN:A0HL9Z

    Studienlage eindeutig: DEI-Maßnahmen finanziell vorteilhaft

    Eine erkennbare Auswirkung auf den Aktienkurs hat die Unternehmensmitteilung nicht. AT&T notiert gegenüber dem Vortag kaum verändert. Gegenüber dem Jahreswechsel steht mit einem Plus von 12,1 Prozent eine dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 vergleichbare Performance zu Buche, wenn die Dividende mitberücksichtigt wird.

    Langfristig könnte die Einstellung der DEI-Maßnahmen finanziell ein Fehler sein: Die überwältigende Mehrheit der Studien zu Gleichstellungsinitiativen sieht neben positiven Effekten für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden auch Produktivitätsgewinne, eine höhere Innovationsfähigkeit sowie eine stärkere Kundenbindung.

    Fazit: Gehorsam als neue Währung

    In Trumps Amerika schlägt Loyalität und eine enge Verbindung zum Oval Office moralische Verantwortung und finanzielle Vernunft. Seine Ergebenheit hat mit der Einstellung seiner Gleichstellungsmaßnahmen auch Mobilfunkanbieter AT&T unter Beweis gestellt, der sich davon die Freigabe für den Kauf von Mobilfunklizenzen erhofft.

    Auch deutsche Unternehmen mit einem großen US-Anteil ihrer Geschäfte haben sich bereits inzwischen in entsprechenden Unterwerfungsgesten geübt, darunter auch DAX-Konzern SAP mit der Einstellung seiner DEI-Maßnahmen in den USA.

    Langfristig könnte diese Art von vorauseilendem Gehorsam für Unternehmen zum Bumerang werden: Nicht nur weil sie damit auf positive Effekte verzichten müssen, sondern der Druck auf sie, weiteren (unerwünschten) Forderungen auch in Konkurrenz zu ihren eigenen Interessen nachzugeben, weiter wachsen könnte.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

