    Flugtaxis im Goldman-Check

    Aktien-Senkrechtstarter: Dieser Börsenneuling fliegt allen davon

    Der Markt für elektrische Senkrechtstarter (EVTOL) nimmt Fahrt auf – und Goldman Sachs sortiert die Branche neu.

    • EVTOL-Markt wächst, Goldman Sachs bewertet Hersteller neu.
    • Beta Technologies überzeugt mit cleverem Zertifizierungsplan.
    • Joby Aviation erhält "Sell"-Rating, hohe Risiken erkannt.
    Foto: Bebeto Matthews/AP

    In einem umfassenden Analystenreport bewertet die Bank vier US-Flugtaxi-Hersteller und hat dabei einen klaren Favoriten.

    Beta Technologies sammelt nach seinem Börsengang Anfang November die ersten Kaufempfehlungen der Analystengemeinde. Der Hersteller punktet laut Goldman mit einem cleveren Zertifizierungsplan: Statt direkt auf das komplexe EVTOL-Verfahren zu setzen, bringt Beta Technologies zunächst ein konventionell startendes Elektroflugzeug (CTOL) zur Zulassung. Das beschleunigt Einnahmen und reduziert Kapitalrisiken.

    BETA Technologies Registered (A)

    +0,60 %
    +12,47 %
    -20,72 %
    ISIN:US0869211039WKN:A41PQV

    Zudem ist Beta vollständig vertikal integriert und verkauft Motoren und Ladesysteme sogar an Wettbewerber – ein entscheidender Vorteil, da im Luftfahrtsektor die größten Margen traditionell im Aftermarket erzielt werden. Die Analysten sehen Beta als "bestens positioniert" und bewerten den jüngsten Kursrückgang als attraktive Einstiegsgelegenheit.

    Joby Aviation Incorporation

    +2,39 %
    -2,95 %
    -19,30 %
    +0,26 %
    +81,82 %
    +229,83 %
    +5,67 %
    ISIN:KYG651631007WKN:A3CWWU


    Joby Aviation gilt als Pionier: kein anderer EVTOL-Hersteller hat mehr Flugstunden gesammelt oder ist weiter im FAA-Zertifizierungsprozess. Doch Goldman Sachs zweifelt am Wert dieses Vorsprungs. Das Unternehmen verrät keine Nutzlastdaten, die Produktionskapazität liegt deutlich hinter der Konkurrenz, und das ambitionierte Modell als Hersteller und Betreiber bindet hohe Ressourcen. Zudem hält Goldman den extrem hohen Börsenwert für nicht gerechtfertigt – die Analysten starten mit "Sell".

    Archer Aviation Registered (A)

    +3,59 %
    +5,38 %
    -29,20 %
    -9,58 %
    +22,34 %
    +207,06 %
    -20,51 %
    ISIN:US03945R1023WKN:A3C3BQ


    Konkurrent Archer Aviation kommt schneller durch die Zulassung – dank umfangreichem Outsourcing an etablierte Zulieferer. Das spart Kosten und Zeit, schmälert aber langfristig die Margen, da weniger Aftermarket-Umsätze im eigenen Haus bleiben. Partnerschaften, etwa mit Anduril im Verteidigungsbereich, seien vielversprechend, aber finanziell noch zu unübersichtlich. Empfehlung: Neutral.

    Eve Holding

    +2,57 %
    +22,63 %
    +7,62 %
    +17,09 %
    +12,56 %
    -42,68 %
    -53,09 %
    ISIN:US29970N1046WKN:A3DKW8


    Der brasilianische EVTOL-Ableger Eve Air Mobility profitiert vom Mutterkonzern Embraer – Expertise, Arbeitskräfte, Infrastruktur. Gleichzeitig bremst die Konzernstruktur die Geschwindigkeit: Weniger Flugstunden, langsamere Zertifizierungsfortschritte. Goldman erwartet langfristig Wettbewerbsfähigkeit, aber keine frühe Marktführerschaft. Ebenfalls: Neutral.

    Fazit: Goldman Sachs sieht keinen "Winner takes all"-Markt. Doch Beta hebt sich ab – dank Industrienähe, vertikaler Integration und realistischem Pfad zu schneller Monetarisierung. Für Joby dagegen wird der Himmel turbulenter.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Julian Schick
    4 im Artikel enthaltene Werte
