Aktien-Senkrechtstarter: Dieser Börsenneuling fliegt allen davon

Beta Technologies sammelt nach seinem Börsengang Anfang November die ersten Kaufempfehlungen der Analystengemeinde. Der Hersteller punktet laut Goldman mit einem cleveren Zertifizierungsplan: Statt direkt auf das komplexe EVTOL-Verfahren zu setzen, bringt Beta Technologies zunächst ein konventionell startendes Elektroflugzeug (CTOL) zur Zulassung. Das beschleunigt Einnahmen und reduziert Kapitalrisiken.

In einem umfassenden Analystenreport bewertet die Bank vier US-Flugtaxi-Hersteller und hat dabei einen klaren Favoriten.

Zudem ist Beta vollständig vertikal integriert und verkauft Motoren und Ladesysteme sogar an Wettbewerber – ein entscheidender Vorteil, da im Luftfahrtsektor die größten Margen traditionell im Aftermarket erzielt werden. Die Analysten sehen Beta als "bestens positioniert" und bewerten den jüngsten Kursrückgang als attraktive Einstiegsgelegenheit.

gilt als Pionier: kein anderer EVTOL-Hersteller hat mehr Flugstunden gesammelt oder ist weiter im FAA-Zertifizierungsprozess. Doch Goldman Sachs zweifelt am Wert dieses Vorsprungs. Das Unternehmen verrät keine Nutzlastdaten, die Produktionskapazität liegt deutlich hinter der Konkurrenz, und das ambitionierte Modell als Hersteller und Betreiber bindet hohe Ressourcen. Zudem hält Goldman den extrem hohen Börsenwert für nicht gerechtfertigt – die Analysten starten mit "Sell".

Konkurrentkommt schneller durch die Zulassung – dank umfangreichem Outsourcing an etablierte Zulieferer. Das spart Kosten und Zeit, schmälert aber langfristig die Margen, da weniger Aftermarket-Umsätze im eigenen Haus bleiben. Partnerschaften, etwa mit Anduril im Verteidigungsbereich, seien vielversprechend, aber finanziell noch zu unübersichtlich. Empfehlung: Neutral.

Der brasilianische EVTOL-Ablegerprofitiert vom Mutterkonzern Embraer – Expertise, Arbeitskräfte, Infrastruktur. Gleichzeitig bremst die Konzernstruktur die Geschwindigkeit: Weniger Flugstunden, langsamere Zertifizierungsfortschritte. Goldman erwartet langfristig Wettbewerbsfähigkeit, aber keine frühe Marktführerschaft. Ebenfalls: Neutral.

Fazit: Goldman Sachs sieht keinen "Winner takes all"-Markt. Doch Beta hebt sich ab – dank Industrienähe, vertikaler Integration und realistischem Pfad zu schneller Monetarisierung. Für Joby dagegen wird der Himmel turbulenter.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



