    Autonomes Fahren

    Ubers nächster Coup: Robotaxis erobern die Straßen schneller als erwartet

    Uber startet gemeinsam mit Avride autonome Robotaxi-Fahrten in Dallas und öffnet damit ein neues Kapitel im Wettbewerb um die Zukunft der urbanen Mobilität.

    Foto: Bob Daemmrich - picture alliance / ZUMA Press Wire

    Uber öffnet in Dallas ein neues Kapitel der Mobilität. Nachdem das Unternehmen im September angekündigt hatte, in Dallas Robotaxis zu testen, können Nutzer ab sofort eine autonome Fahrt mit einem Robotaxi von Avride erhalten. Dazu müssen sie lediglich eine UberX-, Uber-Comfort- oder Uber-Comfort-Electric-Fahrt bestellen. Uber betont, dass die Zuordnung zu einem Robotaxi keinen Aufpreis koste. Die neuen Fahrzeuge operieren zunächst in einem Gebiet von neun Quadratmeilen, das sich von Downtown über Uptown bis nach Deep Ellum erstreckt. Uber plant, diese Zone schrittweise zu erweitern.

    Fahrerlose Zukunft in Etappen

    Avride setzt bei seinen Elektrofahrzeugen auf vollständige Autonomie. Zum Start bleibt jedoch ein Spezialist an Bord, der das System überwacht. Sobald die Testphase abgeschlossen ist, soll der Betrieb ohne menschlichen Eingriff erfolgen. Uber erklärt, dass alle autonomen Fahrzeuge auf der Plattform strenge Sicherheitsrichtlinien erfüllen müssen und dass Fahrgäste jederzeit menschlichen Support über die App erreichen.

    Stimmen der Unternehmen

    Sarfraz Maredia, Global Head of Autonomous bei Uber, sagt:

    "Wir sind begeistert, autonome Fahrten in Dallas mit Avride zu starten, während wir weiter auf eine zunehmend elektrische und autonome Zukunft hinarbeiten."

    Er betont, dass das weltweite hybride Netzwerk von Uber zeige, wie Fahrer und autonome Fahrzeuge gemeinsam ein flexibles Angebot schaffen.

    Auch Avride-Chef Dmitry Polishchuk sieht den Start als Meilenstein. "Robotaxis sind das, was wir von Anfang an entwickelt haben, und wir freuen uns, sie gemeinsam mit Uber in Dallas einzuführen", sagt er. Er verweist auf die bereits bestehende Partnerschaft im Bereich autonomer Lieferungen und will die Kooperation nun auf den Passagierbetrieb ausweiten.

    Ausbau einer hybriden Mobilitätsplattform

    Uber sieht sich auf dem Weg, das weltweit größte hybride Mobilitätsnetz weiter auszubauen. Das Unternehmen erklärt, dass die Verbindung aus autonomen Systemen und menschlichen Fahrern langfristig den Verkehr effizienter, nachhaltiger und günstiger machen soll.

    Auch Tesla baut sein Robotaxi-Angebot in den Vereinigten Staaten deutlich aus. Elon Musk kündigte im November an, dass sich die Zahl der autonomen Fahrzeuge in Austin im Dezember "ungefähr verdoppeln" werde. Der Dienst läuft bisher in Austin und im Großraum San Francisco weiterhin mit Sicherheitsfahrern. Zusätzlich erhielt Tesla die Genehmigung für einen Ride-Hailing-Start in Arizona. Musk erwartet noch in diesem Jahr robotische Fahrten ohne Sicherheitsfahrer "in großen Teilen von Austin" und rechnet bis Jahresende mit "acht bis zehn Metropolregionen".

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


