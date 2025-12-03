1,5 Milliarden Männer mit Haarausfall – Cosmos Studie lässt Aktie explodieren

In beiden Studien zeigte die topische Clascoteron-Creme deutliche Effekte auf die Haarregeneration: Eine Untersuchung verzeichnete eine relative Verbesserung der Haaranzahl im Zielbereich um 539 Prozent im Vergleich zum Placebo, eine zweite Studie kam auf 168 Prozent. Zusätzlich bestätigten die Patientenschilderungen die klinischen Ergebnisse, und das Sicherheitsprofil blieb positiv. Laut Cosmo handelt es sich um das bislang größte Phase-III-Programm für eine topische Therapie der androgenetischen Alopezie bei Männern. Eine topische Therapie der androgenetischen Alopezie ist eine äußerlich aufgetragene Behandlung gegen erblich bedingten Haarausfall bei Männern, die direkt am Haarfollikel wirkt.

Cosmo Pharmaceuticals hat mit seinem experimentellen Wirkstoff Clascoteron einen der wichtigsten Erfolge in der Behandlung männlichen Haarausfalls seit Jahrzehnten erzielt. Die Aktie sprang in Zürich um bis zu 24 Prozent und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn seit 2008. Auslöser waren die Resultate zweier Phase-III-Studien, in denen das Mittel gleich mehrere statistisch signifikante Endpunkte erreichte.

CEO Giovanni Di Napoli erklärte: "Androgenetische Alopezie ist weit mehr als ein kosmetisches Problem – sie beeinträchtigt das Selbstvertrauen, die Identität und das emotionale Wohlbefinden. Zum ersten Mal seit mehr als dreißig Jahren haben wir einen völlig neuen Wirkmechanismus, der das Potenzial hat, diese Realität wirklich zu verändern." Clascoterone blockiert das Hormon Dihydrotestosteron direkt am Haarfollikelrezeptor und nutzt den identischen Wirkstoff wie Cosmos bereits zugelassenes Akne-Mittel Winlevi.

Analysten von Oddo BHF sehen nach einer möglichen Zulassung einen potenziellen Milliardenmarkt. Weltweit sind zwischen 1,2 und 2 Milliarden Männer von androgenetischem Haarausfall betroffen – ein gigantisches Zielgebiet, in dem es seit Jahrzehnten keinen wirklichen therapeutischen Fortschritt gegeben hat. Bei unserem Aktienexperten Markus Weingran ist die Pharma-Rakete heute auch Thema in der Börsenlounge.

Cosmo bereitet nun parallele Zulassungsanträge in den USA und Europa vor. Voraussetzung dafür ist die zwölfmonatige Sicherheitsnachbeobachtung, die laut Unternehmen "auf Kurs" ist und im Frühjahr 2026 abgeschlossen werden soll. Danach soll der vollständige Datensatz eingereicht werden.

Für das in Dublin ansässige Unternehmen markiert der Durchbruch einen strategischen Meilenstein: Sollte Clascoterone die regulatorischen Prüfungen bestehen, wäre es die erste neuartige Therapie, die die biologische Ursache des männlichen Haarausfalls direkt adressiert – und könnte künftig zu einem zentralen Wachstumstreiber für Cosmo werden.

