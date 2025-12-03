UBS stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Buy" belassen. Rheinmetall-Aktien näherten sich nach dem jüngsten Rückschlag einem Niveau, das lediglich 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Rüstungsausgaben einpreise, schrieb Sven Weier am Dienstag. Sein Basisszenario liege aber bei 3,5 Prozent. Der Ausgang der neuen Verhandlungen um ein Kriegsende in der Ukraine sei zwar völlig unklar, ein möglicher Deal könnte aber zum reinigenden Gewitter für die Aktien werden. Zumindest dann, wenn sich die breite Meinung bestätige, dass sich an der grundsätzlichen Sicherheitslage dadurch nichts ändere./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 1.515EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 13:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2500

Kursziel alt: 2500

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



