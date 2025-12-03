UBS stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Buy" belassen. Rheinmetall-Aktien näherten sich nach dem jüngsten Rückschlag einem Niveau, das lediglich 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Rüstungsausgaben einpreise, schrieb Sven Weier am Dienstag. Sein Basisszenario liege aber bei 3,5 Prozent. Der Ausgang der neuen Verhandlungen um ein Kriegsende in der Ukraine sei zwar völlig unklar, ein möglicher Deal könnte aber zum reinigenden Gewitter für die Aktien werden. Zumindest dann, wenn sich die breite Meinung bestätige, dass sich an der grundsätzlichen Sicherheitslage dadurch nichts ändere./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 1.515EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 13:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sven Weier
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2500
Kursziel alt: 2500
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
