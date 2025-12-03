UBS stuft BILFINGER auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 98 auf 101 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Olivier Calvet am Dienstagmorgen anlässlich der neuen Konzernziele zum Kapitalmarkttag./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 03:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 102,4EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 13:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: BILFINGER

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 101

Kursziel alt: 98

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



